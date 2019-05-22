Внучка Олега Стриженова сделала шокирующее заявление

Александра Стриженова не скрывает, что долгое время зарабатывала на жизнь суррогатным материнством. Совсем недавно она родила в пятый раз. На свет появилась девочка, которую назвала Мией, но отдавать ребёнка потенциальным родителям, 74-летней Галине и 54-летнему Вячеславу Жуковских, Александра отказалась. Она заявила, что некоторое время была любовницей Жуковского и забеременела от него напрямую.

«Я вынашивала ребенка для себя, от человека, в которого была влюблена. У нас завязались отношения. Я была в расстроенных чувствах, тогда у меня как раз были проблемы с мужем», — рассказала Александра в программе «ДНК».

Галина и Александра сдали ДНК-тесты, согласно которым, супруга Вячеслава не приходится биологической матерью девочки. Вероятность того, что Стриженова является родственницей малышки, составила 99,9%.