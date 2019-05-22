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Внучка Олега Стриженова сделала шокирующее заявление 

Russianshowbiz.info + ещё 2 22 мая 2019
Фото: Russianshowbiz.info
Александра Стриженова не скрывает, что долгое время зарабатывала на жизнь суррогатным материнством. Совсем недавно она родила в пятый раз. На свет появилась девочка, которую назвала Мией, но отдавать ребёнка потенциальным родителям, 74-летней Галине и 54-летнему Вячеславу Жуковских, Александра отказалась. Она заявила, что некоторое время была любовницей Жуковского и забеременела от него напрямую.
«Я вынашивала ребенка для себя, от человека, в которого была влюблена. У нас завязались отношения. Я была в расстроенных чувствах, тогда у меня как раз были проблемы с мужем», — рассказала Александра в программе «ДНК».
Галина и Александра сдали ДНК-тесты, согласно которым, супруга Вячеслава не приходится биологической матерью девочки. Вероятность того, что Стриженова является родственницей малышки, составила 99,9%.
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Дети , Александра Стриженова , Олег Стриженов
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