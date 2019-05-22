Столичные власти рассказали о письме по поводу группы «Френдзона»

ЭКСКЛЮЗИВ «ВМ».

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы прокомментировал «ВМ» содержание письма о музыкальной группе, направленного в муниципальные учреждения.

Как отметила замглавы Департамента Екатерина Бербер, их ведомство заботится о детях и их родителях. По ее словам, защита детей — одна из задач Департамента труда и соцзащиты. Бербер также пояснила, что 15 апреля в Прокуратуру города Москвы было направлено обращение Уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой с просьбой обратить внимание на то, что видеоклипы группы «Френдзона» содержит информацию, причиняющую вред здоровью и развитию и представляющую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей. Потяева также попросила взять на контроль данную ситуацию и оказать содействие в наложении запрета на проведение концертов группы на территории столицы. Прокуратура в свою очередь направила копию обращения в Правительство Москвы

— Департамент труда и социальной защиты Москвы заботится о состоянии и благополучии семей с детьми, и стоит прежде всего на страже их интересов. Если существует угроза не только физического, но и эмоционального плана, Департамент обязательно предпринимает все меры, чтобы проинформировать о ней и не допустить развития проблемы, — рассказала «ВМ» Екатерина Бербер. — Именно поэтому Департамент обратился в муниципалитеты с просьбой обратить внимание опекунов, попечителей и приемных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы «Френдзона» могут быть опасны для их детей.

Она также подчеркнула, что предложение носит рекомендательный характер.