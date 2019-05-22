Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Столичные власти рассказали о письме по поводу группы «Френдзона» 

Вечерняя Москва 22 мая 2019
Фото: Вечерняя Москва
ЭКСКЛЮЗИВ «ВМ».
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы прокомментировал «ВМ» содержание письма о музыкальной группе, направленного в муниципальные учреждения.
Как отметила замглавы Департамента Екатерина Бербер, их ведомство заботится о детях и их родителях. По ее словам, защита детей — одна из задач Департамента труда и соцзащиты. Бербер также пояснила, что 15 апреля в Прокуратуру города Москвы было направлено обращение Уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой с просьбой обратить внимание на то, что видеоклипы группы «Френдзона» содержит информацию, причиняющую вред здоровью и развитию и представляющую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних детей. Потяева также попросила взять на контроль данную ситуацию и оказать содействие в наложении запрета на проведение концертов группы на территории столицы. Прокуратура в свою очередь направила копию обращения в Правительство Москвы.
— Департамент труда и социальной защиты Москвы заботится о состоянии и благополучии семей с детьми, и стоит прежде всего на страже их интересов. Если существует угроза не только физического, но и эмоционального плана, Департамент обязательно предпринимает все меры, чтобы проинформировать о ней и не допустить развития проблемы, — рассказала «ВМ» Екатерина Бербер. — Именно поэтому Департамент обратился в муниципалитеты с просьбой обратить внимание опекунов, попечителей и приемных родителей на то, что видеоклипы и тексты группы «Френдзона» могут быть опасны для их детей.
Она также подчеркнула, что предложение носит рекомендательный характер.
Вечерняя Москва: последние новости
Бабушка девочки-подкидыша рассказала, кто виноват в случившемся Ержан впереди — на лихом коне Врачи спасли маленькую девочку, выпавшую из окна четвертого этажа
Женский форум
Дети , Генпрокуратура РФ , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики3
Как понять, что вас хотят загипнотизировать
Свидание или наказание: стоит ли продолжать встречу
Звезды, которые оконфузились в Каннах1
8 причин задуматься о смене работы прямо сейчас
Видео
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
02:28
8-летний гонщик мечтает стать новым Шумахером
Дети
06:14
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики
Красота
00:22
Звезды, которые оконфузились в Каннах
Звёзды
04:24
Какого цвета настоящий лимонад «Тархун»
Еда Здоровье
05:17
Найден способ казаться стройнее на пляже
Мода
Почему некрасивые помидоры лучше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение