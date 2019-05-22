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Самые красивые близняшки мира выросли 

Рамблер 8 часов назад
Лиа и Ава Клементс считаются самыми красивыми близняшками в мире. Малышки появились на свет летом 2010 года, а когда им исполнилось по полгода, мать отнесла их снимки в модельное агентство. Но потом решила не отдавать крох в модельный бизнес, а выждать несколько лет. Спустя время Лиа и Ава всё-таки стали моделями и тут же стали популярны. Сейчас девочкам почти по восемь лет, они много работают и сотрудничают с известными брендами, а на их аккаунт в Инстаграм подписано больше миллиона пользователей.
Дети , Видео , Звёзды , Красота , Мода
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