Трудный ребенок: боремся с агрессией

Когда малыш идет в детский сад, вскоре вам могут начать поступать жалобы от родителей и воспитателей на ваше чадо. WomanHit.ru подскажет, что делать

Для любого ребенка новая обстановка — это большой стресс, поэтому, попав в детский сад или новую группу, малыш может начать вести себя нервно или агрессивно, из-за чего могут возникнуть трудности в общении со сверстниками. Но ведь бывают случаи, когда вы не можете бросить работу и посвятить все свое время ребенку, поэтому придется решать эту проблему, а мы вам в этом поможем.

В детском саду ребенок остается один на один с внешним миром: ему неоткуда ждать помощи в случае неприятной ситуации, поэтому психика малыша начинает справляться со стрессом всевозможными способами, в том числе ребенок начинает проявлять агрессию.

В крайних случаях ребенка стоит показать неврологу или психологу, но чаще всего проблему можно решить обычными воспитательными методами.

Обычно детская агрессия зарождается еще в семье, и вот основные причины:

Ребенку можно все

Когда малыш получает все, что только захочет от родителей, он привыкает к такому образу жизни, так что установленные порядки и правила в детском саду приводят его в недоумение: он начинает драться и часто может нападать и на воспитателей.

Пример родителей

Довольно часто дети растут в обстановке, далекой от общепринятых норм, где родители решают все вопросы и споры при помощи криков и рукоприкладства, неудивительно, что ребенок начинает за ними повторять.

«Белые пятна» в воспитании

Совсем маленькие дети «прощупывают» родителей, пытаясь понять, как с ними можно взаимодействовать. Допустим, ребенок сидит у вас на руках и вдруг шлепает по щеке. Если родитель не обращает на это никакого внимания, считая это детской шалостью, ребенок усваивает, что такое поведение допустимо и переносит его на других.

Что же делать?

Ребенку придется найти свое место в мире, а для этого необходимо научить его правильному общению с этим самым миром. Рассмотрим основные способы решения проблемы:

Начните с себя

Какие отношения у вас в семье? Как вы решаете споры и конфликтные ситуации? Если грубо и эмоционально, не удивляйтесь, если вам начнут жаловаться на вашего ребенка. Попробуйте в момент пика эмоционального напряжения сделать глубокий вдох и успокоиться, вы увидите, что нет никакого смысла кричать, и тем более заниматься рукоприкладством, любой спор можно решить разговором.

Пересмотреть свой подход к воспитанию

Да, мы знаем, что вы обожаете своего ребенка, но это не значит, что можно позволять ему обсуждать другого человека, сидя напротив него в метро или в очереди. Не ждите, что он сам все поймет, нет, не поймет, для этого ему нужны вы и ваш жизненный опыт.

Гиперактивность

Если причина кроется в чрезмерной возбудимости, запишитесь на прием к неврологу, который проведет обследование и, в случае необходимости, назначит терапию. Иначе есть риск развития невроза, который трудно поддается лечению во взрослом возрасте.