«Он умер»: женщину отправили на аборт из-за ошибки врача

Будущей маме сказали, что сердце ребенка больше не бьется. Однако она не поверила вердикту УЗИ и ушла из больницы. А через полтора года обратилась в суд. Врачи ошиблись с диагнозом, и он едва не стоил жизни ее маленькой девочке.

Мы продолжаем цикл историй о супермамах, волонтерах «Совета матерей», которые не могут мириться с несправедливостью и знают, как отстоять свои права.

Эта история началась три года назад.

Зимой 2016 года Елена забеременела, а спустя несколько недель с кровотечением попала в гинекологическое отделение крупной больницы.

Елене сделали УЗИ и отправили в палату. Утром во время обхода врачи сообщили ей, что по результатам ультразвука беременность замерла, и теперь надо делать чистку.

Конечно, это был шок. Как чистку? Почему? Неужели все безнадежно? Елена не поверила, что сердце ее малыша перестало биться. Она попросила сделать повторное УЗИ, но врачи отказали ей. Сказали, что сомнений быть не может, нужно подписывать документы на выскабливание.

К такому повороту Елена была не готова. Две предыдущие ее беременности закончились неудачно, поэтому она очень ответственно отнеслась к планированию ребенка. Сдавала анализы, правильно питалась, высчитывала овуляцию. А как только убедилась в наступлении беременности, встала на учет в женскую консультацию и заодно стала наблюдаться в частной клинике, в которой вели ее первую беременность, окончившуюся рождением дочки Вики.

Неужели она опять потеряла ребенка?

А может быть, врачи просто не услышали сердцебиения крохи? Ведь на ранних сроках такое бывает!

Елена была в ужасе. Чтобы развеять ее сомнения, врачи вызвали заведующую отделением. Она тоже ничего не хотела слушать о дополнительном УЗИ. Осмотрела пациентку на кресле и безапелляционно заявила, что «сохранять здесь нечего».

Елене снова принесли документы на подпись и стали давить на нее. Мол, надо побыстрее, зачем тянуть, анестезиолог скоро уйдет обедать. Что? Вы хотите сделать УЗИ в другом месте? Как хотите, но мы тогда вас не примем и за ваше здоровье не ручаемся.

Под таким напором Елена была готова сдаться. Но спасибо поддержке подруги и лечащего врача из частной клиники. Они посоветовали Елене написать отказ от выскабливания и уйти из больницы, чтобы сделать повторное УЗИ.

Елена так и поступила. Меньше, чем через час она услышала, как громко и быстро бьется сердечко ее ребенка.

Вот оно, абсолютное счастье!

Во время беременности Елена старалась не вспоминать об этой истории. Но после рождения второй дочки мысли о тех нескольких днях, проведенных в Склифе, не давали покоя. Елена не могла понять, почему с ней были так грубы и жестоки? Почему на нее давили? Почему отказывали в повторном УЗИ и таким образом лишали шанса на жизнь ее ребенка?

Елена обратилась к юристу и начала судиться. Слушания дела продолжались год. Ответчики пытались искажать ситуацию, но против них были документы — бесстрастные свидетели.

Елена пыталась отсудить 600 тысяч рублей. Как она говорит, это условная сумма. Жизнь каждого человека бесценна, разве ее можно оценить в деньгах? Но поскольку требовалось назвать какую-то цифру, Елена решила суммировать счета, полученные за ведение беременности и роды в частной клинике. Получилось 600 тысяч.

Суд назначил Елене компенсацию в 200 тысяч рублей. После апелляции ответчика сумму снизили вдвое. На руки после оплаты услуг юриста Елена получила еще меньше. Однако это не так важно. По словам Елены, она рада, что создала прецедент и надеется, что российские мамы в подобных случаях не будут стесняться отстаивать свои права в суде, а врачи станут доброжелательнее к пациентам.