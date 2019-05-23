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Стало известно, сколько получают няни в русских семьях в США 

Letidor.ru 12 часов назад
Фото: letidor.ru
Профессия попала в топ самых высокооплачиваемых.
Работа няней попала в рейтинг самых высокооплачиваемых по данным портала «Работа.ру». Правда, речь идет о вакансиях, которые предлагают русские семьи, проживающие в США. Там няня-воспитатель может получать до 300 тысяч рублей. Соискатель должен быть с высшим педагогическими образованием и ухаживать за двумя детьми. И нужно собирать в школу, провожать, встречать, заниматься их развитием, а также следить за их гардеробом.
Для сравнения, няня с проживанием в Москве получает в среднем 48 — 72 тысячи рублей. Такую зарплату готовы платить 42% работодателей. А вот заработную плату до 96 тысяч рублей предлагают лишь 14,6%.
Наиболее высокооплачиваемой считается работа няней-гувернанткой. Уровень средней зарплаты составляет 70 тысяч рублей. А вот няня-домработница в столице оценивается в 60 тысяч рублей, — сообщает Trud.com.
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