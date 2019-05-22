Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 вещей, которые должны быть в отпускной аптечке любой мамы 

Детстрана.ру 22 мая 2019
Фото: Детстрана.ру
Путешествие с детьми требует от мам быть готовыми к любым неожиданностям — отдых может осложнить множество самых разных детских болячек. Чтобы в путешествии или на курорте ребенок серьёзно не разболелся, маме лучше заранее подготовить отпускную аптечку. Поможет собрать правильную Денис Валериевич Усенко, врач-педиатр, инфекционист, доктор медицинских наук.
Термометр поможет быстро определить повышение температуры, чтобы в случае необходимости обратиться за помощью. Выбирайте электронный вариант — он точно не разобьется — вам ведь не хочется ломать голову над тем, как избавиться от ртути в номере/машине/чемодане?
Жаропонижающий препарат на основе ибупрофена — например, Нурофен (предпочтительно суспензию, ее можно применять с 3-х месяцев и до 12 лет). Помните: если температура у ребенка сохраняется более трех дней на фоне приема препарата, следует незамедлительно обратиться к врачу!
Препарат от инфекций и боли в горле. Для детей оптимальным выбором будет Лизобакт — он не нарушает нормальную микрофлору полости рта и горла, воздействуя только на возбудителей инфекции, и, что важно, не содержит «химических» компонентов. Мороженое, холодный лимонад, чтобы освежиться — какой ребенок от этого откажется? Нужно подготовиться.
Средство против насморка — подойдет любой детский препарат на основе ксилометазолина — например, Називин или Отривин. Часто, в путешествии у детей насморк сочетается с кашлем, а также может осложниться отитом — со всеми этими проблемами поможет справиться сироп для детей Бронхобос (можно давать детям с 3-х лет). При акклиматизации симптомы простуды могут проявляться и у детей, и у взрослых — захватите лекарства от боли в горле и насморка и для себя тоже. Бронхобос для взрослых есть и в виде капсул.
Средство против диареи. В подавляющем большинстве случаев причина острой диареи — инфекция, что может потребовать использования кишечного антисептика. Если ребенку еще нет 3-х лет лучше выбрать суспензию Энтерофурил (разрешена к использованию с 1 месяца жизни ребенка). Если ребенок старше 3-х лет — можно взять капсулы Энтерофурил по 100 мг. — они универсальны и подойдут как ребенку, так и взрослому.
Для комплексного лечения кишечных расстройств необходимы еще сорбенты — например, Смекта или ее аналог Нео Смектит. Также понадобятся средства для восполнения потерянной жидкости и электролитов — не помешает иметь с собой пару пакетиков любого регидратационного раствора. Кишечная инфекция, пожалуй, в числе самых неприятных отпускных «сюрпризов» — подготовьтесь заранее, чтобы не портить отдых ни себе, ни другим.
Средство против аллергии — предпочтительно в форме капель: их можно, начиная с 6 месяцев — например, Зиртек, или с 1 года — Зодак. Аллергия может «спать» годами и проявиться совершенно внезапно — будьте начеку.
Наружное средство для снятия зуда — например, Фенистил гель — спасет при укусах насекомых, от которых на природе не спрятаться, как ни старайся. Средство для ухода за нежной детской кожей при солнечных ожогах. Пантенол обязательно следует положить в отпускную аптечку летом.
Солнечные ожоги для нежной кожи малыша — настоящая катастрофа. Не забывайте использовать специальные солнцезащитные средства для детей — неважно, собираетесь вы проводить время на пляже или в городе.
Набор пластырей различных форм — цветные, с рисунками — берите все, пригодятся. Наружный антисептик. Чтобы обработать порез или ссадину, подойдет хлоргексидин или мирамистин — держите под рукой, вместе с пластырями. Мелкие повреждения кожи ребенка — постоянный спутник активного ребенка — в отпуске умножайте на 3.
Детстрана.ру: последние новости
"Мы вместе воспитываем детей после развода". Монологи мам Многодетные отцы смогут досрочно выходить на пенсию Беременность после 40 лет
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики3
Как понять, что вас хотят загипнотизировать
Свидание или наказание: стоит ли продолжать встречу
Звезды, которые оконфузились в Каннах1
8 причин задуматься о смене работы прямо сейчас
Видео
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
02:28
8-летний гонщик мечтает стать новым Шумахером
Дети
06:14
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики
Красота
00:22
Звезды, которые оконфузились в Каннах
Звёзды
04:24
Какого цвета настоящий лимонад «Тархун»
Еда Здоровье
05:17
Найден способ казаться стройнее на пляже
Мода
Почему некрасивые помидоры лучше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение