10 вещей, которые должны быть в отпускной аптечке любой мамы

Путешествие с детьми требует от мам быть готовыми к любым неожиданностям — отдых может осложнить множество самых разных детских болячек. Чтобы в путешествии или на курорте ребенок серьёзно не разболелся, маме лучше заранее подготовить отпускную аптечку. Поможет собрать правильную Денис Валериевич Усенко, врач-педиатр, инфекционист, доктор медицинских наук.

Термометр поможет быстро определить повышение температуры, чтобы в случае необходимости обратиться за помощью. Выбирайте электронный вариант — он точно не разобьется — вам ведь не хочется ломать голову над тем, как избавиться от ртути в номере/машине/чемодане?

Жаропонижающий препарат на основе ибупрофена — например, Нурофен (предпочтительно суспензию, ее можно применять с 3-х месяцев и до 12 лет). Помните: если температура у ребенка сохраняется более трех дней на фоне приема препарата, следует незамедлительно обратиться к врачу!

Препарат от инфекций и боли в горле. Для детей оптимальным выбором будет Лизобакт — он не нарушает нормальную микрофлору полости рта и горла, воздействуя только на возбудителей инфекции, и, что важно, не содержит «химических» компонентов. Мороженое, холодный лимонад, чтобы освежиться — какой ребенок от этого откажется? Нужно подготовиться.

Средство против насморка — подойдет любой детский препарат на основе ксилометазолина — например, Називин или Отривин. Часто, в путешествии у детей насморк сочетается с кашлем, а также может осложниться отитом — со всеми этими проблемами поможет справиться сироп для детей Бронхобос (можно давать детям с 3-х лет). При акклиматизации симптомы простуды могут проявляться и у детей, и у взрослых — захватите лекарства от боли в горле и насморка и для себя тоже. Бронхобос для взрослых есть и в виде капсул.

Средство против диареи. В подавляющем большинстве случаев причина острой диареи — инфекция, что может потребовать использования кишечного антисептика. Если ребенку еще нет 3-х лет лучше выбрать суспензию Энтерофурил (разрешена к использованию с 1 месяца жизни ребенка). Если ребенок старше 3-х лет — можно взять капсулы Энтерофурил по 100 мг. — они универсальны и подойдут как ребенку, так и взрослому.

Для комплексного лечения кишечных расстройств необходимы еще сорбенты — например, Смекта или ее аналог Нео Смектит. Также понадобятся средства для восполнения потерянной жидкости и электролитов — не помешает иметь с собой пару пакетиков любого регидратационного раствора. Кишечная инфекция, пожалуй, в числе самых неприятных отпускных «сюрпризов» — подготовьтесь заранее, чтобы не портить отдых ни себе, ни другим.

Средство против аллергии — предпочтительно в форме капель: их можно, начиная с 6 месяцев — например, Зиртек, или с 1 года — Зодак. Аллергия может «спать» годами и проявиться совершенно внезапно — будьте начеку.

Наружное средство для снятия зуда — например, Фенистил гель — спасет при укусах насекомых, от которых на природе не спрятаться, как ни старайся. Средство для ухода за нежной детской кожей при солнечных ожогах. Пантенол обязательно следует положить в отпускную аптечку летом.

Солнечные ожоги для нежной кожи малыша — настоящая катастрофа. Не забывайте использовать специальные солнцезащитные средства для детей — неважно, собираетесь вы проводить время на пляже или в городе.

Набор пластырей различных форм — цветные, с рисунками — берите все, пригодятся. Наружный антисептик. Чтобы обработать порез или ссадину, подойдет хлоргексидин или мирамистин — держите под рукой, вместе с пластырями. Мелкие повреждения кожи ребенка — постоянный спутник активного ребенка — в отпуске умножайте на 3.