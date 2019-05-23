Существует ли «то самое время», чтобы рожать детей

Некоторые из нас заявляют, что не хотят иметь детей, потому что пока не готовы к этому, либо им еще рано в силу возраста. Прежде чем рожать ребенка, одни семьи планируют выплатить ипотеку, другие — купить машину или вообще пожить "для себя", насладившись общением друг с другом, совместными путешествиями. А существует ли действительно "то самое" время, когда "нужно" рожать детей? Есть несколько мифов, которые мы попытаемся развенчать.

Миф 1. Сначала нужно "нагуляться"

Этому стереотипу подвержены не только мужчины, но и женщины. Обычно это успешные люди, у них, казалось бы, есть все для того, чтобы вырастить ребенка. Однако бесконечные поездки, развлечения с друзьями, выбор "идеального" партнера и в целом развеселая жизнь не дают им скучать лет до 40-50. Стоит отметить, что некоторые таким образом сбегают от ответственности. Однако

к пятидесяти они могут остаться в хорошей форме (а иногда — не очень), со множеством реализованных планов, но без детей и семьи.

Миф 2. После рождения детей жизнь "заканчивается"

Некоторые путешествуют, будучи беременными, а также с двухмесячными детьми. Ходят с малышней в рестораны, парки и ездят на дачи. Кроме того, с детьми появятся новые виды развлечений: если вы мечтали попасть в Диснейленд или в резиденцию Деда Мороза, но вас не возили в детстве, вы можете устроить праздник для своего ребенка, а заодно — и для себя. Также реально научиться тайм-менеджменту, чтобы без помощников оставалось еще и личное время.

Миф 3. Психологические травмы

Поженившись, некоторые считают, что еще не "созрели" для детей.

А потом вдруг обнаруживается, что у обоих супругов множество детских травм, которые нужно вылечить, прежде чем рожать детей. Однако самокопание часто разваливает браки, а в семье без детей эгоизм супругов растет. В итоге вы рискуете остаться один на один со своими травмами.

Существует много людей, которые, несмотря на непростое и безрадостное детство имеют счастливые семьи с детьми. Просто потому, что о травмах им некогда думать. Становясь родителями, вы начинаете двигаться вперед к своей боли и получаете облегчение. Пока у вас нет детей, вы не перестанете обижаться на родителей. С материнством может прийти понимание и принятие. Пока у вас нет детей, вы не понимаете, где эти прячутся ваши травмы и видите только вершину айсберга. Находясь в инфантильной позиции, нельзя исцелиться. Полностью залечить все душевные травмы невозможно, поэтому можете спокойно выдохнуть и просто жить.

Миф 4. Нужно много денег

Можно лет до 35 убиваться на работе, чтобы заработать на квартиру и другие материальные блага. Однако с подорванным здоровьем может быть трудно забеременнеть, выносить и родить. Часто с рождением ребенка приходит и мотивация: для мужа, чтобы больше зарабатывать, для вас — понимание женской природы. В определенные периоды детского развития вы также можете работать из дома. До того, как ребенок начал ходить и когда достаточно подрос и понимает, что во время работы вы можете быть недоступны.

Многие новоиспеченные родители считают, что маленьким детям нужно слишком много. Половина приобретенного детского "снаряжения" вам не понадобится. Тратьте меньше денег на детскую одежду, которая быстро изнашивается, и держите в уме непредвиденные расходы на ребенка.

Когда нельзя рожать

Определенные родовые риски начинаются примерно с 35 лет. Но это не значит, что нужно бросать все и срочно беременеть. Однако совершенно точно, что родить не получится с наступлением менопаузы. По статистике, большинство женщин не могут выносить и родить после 50 лет. Но науке известны случаи родов в 55 лет. Обычно роженицам после 40 лет врачи рекомендуют кесарево сечение, чтобы свести к минимуму риски при родах. Пятидесятилетним обычно рекомендуют суррогатное материнство.

Как ни печально, но вам всегда будет чего-то не хватать в жизни. Сначала будет рано, а потом — поздно. "Потом" может сложиться, что у вас не появилось шикарных квартир и карьерных лестниц — не из-за ребенка, а в силу обстоятельств. Получается, что идеального времени для рождения детей никогда не наступит. Вы будете либо слишком молоды, либо слишком стары, заняты, либо усталы. Если вы постоянно ищете идеальное время и место, их никогда не будет.