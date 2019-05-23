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Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных 

Lenta.ru + ещё 11 8 часов назад
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики во время последнего звонка. Родители учащихся оказались недовольны рекомендацией, сообщает телеканал «360».
Как отмечается, просьба связана с тем, что шары и фонарики становятся мусором. «Разноцветные куски остаются лежать на земле и поверхности водоемов, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей», — говорится в сообщении администрации. Кроме того, они могут застрять на линии электропередачи и вызвать возгорание. Начальник информационно-аналитического управления в Петрозаводске заявила, что за это в любом случае никого не будут штрафовать, и смысл письма в том, чтобы люди задумались. «Это действительно наносит огромный вред экологии», — сказала она.
Родители выпускников возмутились такой просьбе и заявили, что письмо направили в школы всего за несколько дней до последнего звонка, когда шарики и бумажные фонари уже были куплены. «Надо дождаться, когда до последнего звонка останется меньше суток, и запретить! Большое "спасибо» за испорченный праздник», — цитирует сайт «Руна» маму одной из девятиклассниц.
В 2018 году 25 тысяч жителей Якутска остались без света после того, как школьники, отмечавшие выпускной, запустили фольгированные воздушные шары.
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