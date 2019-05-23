Директор пермской гимназии высказалась о скандале

Татьяна Дьякова отказалась от своих слов после начала проверок. В Перми разразился скандал вокруг приема дошкольников в гимназию. Родителей возмутил тот факт, что для мальчиков и девочек были установлены разные проходные баллы. Мальчикам достаточно было набрать 65, 7 балла, тогда как от девочек требовалось 69,1 балла. Фото документа с установленными проходными баллами было опубликовано в Сети.

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Первоначально директор гимназии Татьяна Дьякова в разговоре с порталом 360tv.ru посетовала на то, что девочки прилежнее мальчиков и всегда набирают больше баллов, чем мальчики, из-за этого получается, что девочек в класс набирается больше, нарушается баланс. Но и мальчикам нужно давать шанс, ведь именно из них вырастают лидеры.