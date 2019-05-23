Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Директор пермской гимназии высказалась о скандале 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Татьяна Дьякова отказалась от своих слов после начала проверок. В Перми разразился скандал вокруг приема дошкольников в гимназию. Родителей возмутил тот факт, что для мальчиков и девочек были установлены разные проходные баллы. Мальчикам достаточно было набрать 65, 7 балла, тогда как от девочек требовалось 69,1 балла. Фото документа с установленными проходными баллами было опубликовано в Сети.
Соцсети
Первоначально директор гимназии Татьяна Дьякова в разговоре с порталом 360tv.ru посетовала на то, что девочки прилежнее мальчиков и всегда набирают больше баллов, чем мальчики, из-за этого получается, что девочек в класс набирается больше, нарушается баланс. Но и мальчикам нужно давать шанс, ведь именно из них вырастают лидеры.
Ситуация заинтересовала администрацию города, а вслед за ней и прокуратура. В гимназии обещают провести проверки. Позже директор гимназии отказалась от своих слов, а документ, попавший в Сеть, назвала фальшивым. В разговоре с порталом 360tv.ru она подчеркнула, что при приеме в гимназию "нет никакого гендерного подхода".
Женский форум3
Дети , Татьяна Дьякова , Генпрокуратура РФ , Телеканал "360° Подмосковье"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики3
Как понять, что вас хотят загипнотизировать
Свидание или наказание: стоит ли продолжать встречу
Звезды, которые оконфузились в Каннах1
8 причин задуматься о смене работы прямо сейчас
Видео
08:14
Как борщевик захватил дачи россиян
Дом и сад
65-летняя Кристи Бринкли надела мини-бикини
Звёзды
Полуголая Михайловская украсила обложку журнала
Звёзды
10:26
Знаменитости с непрезентабельными ногами
Звёзды Красота
02:28
8-летний гонщик мечтает стать новым Шумахером
Дети
06:14
Российские звезды, потерявшие лицо после пластики
Красота
00:22
Звезды, которые оконфузились в Каннах
Звёзды
04:24
Какого цвета настоящий лимонад «Тархун»
Еда Здоровье
05:17
Найден способ казаться стройнее на пляже
Мода
Почему некрасивые помидоры лучше
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение