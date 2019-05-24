Стало известно, когда дешевле покупать выпускные платья

Каждая девушка хочет достойно выглядеть на выпускном, ведь он бывает один раз в жизни. Поэтому, выбор платья превращается в нелегкую задачку.

В этом году девушки начали интересоваться нарядами уже в апреле. Эксперты выяснили, что с приближением поры выпускных, цены на платья снижаются. В январе их стоимость составляла 4,32 тысячи рублей. Ближе к маю эта цифра снизилась на 14% и стала составлять 3,73 тысячи. Скидки делает каждый пятый магазин.

Дороже всего выпускные платья обходятся девушкам из липецкой области. Их средняя цена составляет 7,08 тысячи рублей. Во Владивостоке эта цифра составляет 6,37 тысячи, а в Воронеже — 6,09 тысяч. Дешевле всего платья покупать в Челябинске, Ижевсе и Перми. Там цены на выпускные платья не превышают двух тысяч.