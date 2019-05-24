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Во Владивостоке директор школы уволилась после «дня непослушания» 

Рамблер 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Выпускники школы №74 во Владивостоке устроили себе "день непослушания" на последний звонок. Он оказался настолько разгромным, что директор школы написала заявление об увольнении.
В России начинается пора последних звонков. Некоторые ученики креативно подходят к празднику. Например, ученики из Владивостока пришли на занятия в обычной одежде и отучились целый день, но после последнего урока началось неожиданное: они переоделись, достали цветные дымовые шашки и включили громкую музыку.
Соцсети
Девочки переоделись в полицейскую форму, а мальчики надели маски кроликов. После такой вечеринки директор школы Галина Пугина подала заявление об уходе. Она заявила, что не перенесет такого позора. Директор также заявила, что ученики из одной параллели устроили нормальный флешмоб, а другие — свое мероприятие.
Городское управление уже проводит проверку в школе, а в местной полиции разбираются, откуда у школьницы форма МВД.
Женский форум1
Дети , МВД
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