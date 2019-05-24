Как отказывать ребенку, не произнося слово «нет»

По словам экспертов, среднестатистический ребенок за день может до 400 раз слышать слово «нет». Это одна из самых простых форм дисциплины, но, увы, не самая эффективная. Одни дети с возрастом начинают попросту игнорировать это слово, другие — впадают в истерику, едва наши губы произносят емкое «нет». А ведь есть так много других, коротких и ясных фраз, объясняющих, что действие запрещено.

Установить ограничения для детей — важная и ответственная задача родителей, к тому же сопряженная с большим количеством трудностей, поскольку в ответ на запреты вместо послушания маленькие сорванцы начинают упрашивать, торговаться, плакать, обвинять или просто игнорировать сказанное, отказываясь подчиняться. «Нет», «нет», «нет», «нельзя», «нет», «нельзя», — эти слова приходится повторять так часто, что мы иногда произносим запреты, даже не задумываясь, что именно не разрешаем и почему. Но есть ли альтернативы? Разрешать детям бездумно выполнять все, что хочется? Конечно, нет! Значит, нужно найти другие, более эффективные способы сказать то самое «нет».

«Я знаю, что ты любишь мороженое, но есть слишком много — плохо»

Нам, родителям, приходится отказывать в чрезмерном потреблении нездоровой пищи, во втором мультфильме и здраво ограничивать в остальных удовольствиях жизни. Вместо сухого «нет, больше нельзя» можно объяснить свою позицию и терпеливо повторять, что большое количество конфет навредит зубам, а планшет — глазам. В долгосрочной перспективе эта стратегия принесет гораздо больше плодов, чем даже обещание дать «завтра» или «вечером». Дело в том, что дети неспособны терпеть дискомфорт и неудобства ради призрачного будущего. Они живут мгновением, и отдаленная награда является крайне слабой мотивацией, гораздо разумнее с их точки зрения надавить, устроить истерику и заполучить-таки желаемое прямо сейчас.

«Кровать — для отдыха, а не прыжков»

Вместо крика и очередных «нельзя» в момент, когда под ногами ребенка судорожно скрипят пружины кровати, сделайте усилие над собой и объясните причину, по которой он не должен так поступать. Проговаривайте предназначения предметов, отмечая, что не поощряете альтернативные варианты их использования. Ботинки — для улицы, тапочки — для дома, а тарелка — для еды, и разобьется, если ее бросить на пол.

«Давай будем добрыми»

Если вы поймали своего ребенка за хулиганством, не спешите запрещать. Напомните, что растения живые и им очень нужны их ветки, что животным больно, а игрушки — ценные. Культивируйте желание быть добрым, сочувствующим и справедливым. Даже если младший брат разрушил пирамидку и теперь его очень хочется поколотить.

«Стоп!», «Опасность!» и «Горячо!»

Часто мы произносим «нет», ограждая детей от опасности. Запрещаем приближаться к собакам, не разрешаем играть с розетками и подходить к плите. Однако простого «нет» и «нельзя» недостаточно, чтобы сообщить о возможных последствиях — в таких случаях лучше быть конкретными и сказать, что сумка тяжелая, чем просто запрещать ее поднимать.

Иногда «да» — тоже «нет»

Когда ситуация кажется бескомпромиссной, например, игрушка в магазине, которую вы не планировали покупать, а времени предостаточно, можно попробовать тактику согласия. Сказать: «Да, это действительно красивая игрушка. Как ты думаешь, что надо сделать, чтобы она у тебя появилась?». Конечно, разговор по душам между стеллажей магазина может затянуться, но если вы не торопитесь, то слушать и слышать ребенка — не такая уж и плохая идея.

«В нашей семье так не принято»

Эта формулировка отлично подходит к практически любым внештатным ситуациям, когда вам нужно донести до сведения набор ценностей или правил поведения. Например, что нельзя плеваться или оставлять грязную одежду на полу, нельзя есть грязными руками и не заправлять постель по утрам. Главное в любых отказать быть последовательным и не менять свою точку зрения, поддаваясь на уговоры