Что стало с девочкой, родившей в 11 лет от мигранта

В 2005 году об этой истории говорила вся страна. Валя Исаева забеременела в 11 лет, отцом оказался мигрант из Таджикистана, который снимал комнату у бабушки своей возлюбленной. Как сложилась жизнь современных Ромео и Джульетты и чем они сейчас занимаются?

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Об этих ребятах заговорили, после того как они стали героями телепередачи "Пусть говорят". Всем миром решали, что же делать: рожать или нет, осудить Хабиба Патахонова или поверить в его любовь. В итоге 19-летний юноша получил условный срок, а Валя родила девочку, которую назвали Аминой. В 18 лет Валя вышла замуж за Хабиба, и вскоре родила второго ребенка — сына Амира.

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Но в этой истории не все было гладко. Соседи начали жаловаться, что темпераментный муж бьет жену, Валя то все отрицала, то признавалась. В 2017 году история получила продолжение. Валя и Хабиб вновь стали героями телепередачи, где они рассказали, что их семейная жизнь не складывается и они на грани развода. Валя говорила, что влюблена в соседа, Хабибу родители уже подыскали невесту в родном городе. Однако разводиться они не стали и решили сохранить семью.

Еще через год у них родился третий ребенок, мальчика назвали Дамир. А Валя в интервью "Комсомольской правде" призналась, что никаких размолвок до участия в той злополучной передаче у них не было, они поддались на уговоры редакторов передачи и разыграли готовый сценарий, за что получили гонорар. Но удачи им это не принесло, соседу, который сыграл роль любовнику, пришлось переехать, а родители Хабиба действительно поверили и даже заставила сына жениться по местным обычаям на новой жене, правда через две недели после свадьбы они развелись. Сейчас у интернациональной семьи все хорошо.