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В Москве новорожденную девочку назвали именем героини «Игры престолов» 

РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
Фото: Мослента
Девочка с именем Арья, которое носит героиня популярного сериала "Игра престолов", появилась на свет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В апреле в центр госуслуг "Мои документы" района Покровское-Стрешнево обратилась семейная пара для регистрации новорожденной с редким именем Арья. Это звучное имя носит одна из героинь популярного сериала "Игра престолов",
— говорится в сообщении.
По данным пресс-службы центров госуслуг, сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении малышки, поздравил родителей фразой на валирийском языке (вымышленный язык сериала).
Отмечается, что за восемь лет, пока шел сериал, в Москве родились уже 18 девочек с именем Арья.
По данным столичных властей, популярными именами для девочек по-прежнему остаются София (Софья), Александра и Мария, а для мальчиков — Михаил, Александр и Максим.
Сериал "Игра престолов" стал одним из наиболее популярных в истории. Он получил благосклонные отзывы критиков и завоевал рекордные 47 наград "Эмми". В сериале рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть ряд аристократических семей, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза потусторонней расы Иных. Сериал известен проработанностью сюжетных линий и персонажей, неожиданным развитием событий, включая гибель главных героев по ходу действия, а также сценами насилия, которые вызывают споры в США о пределах допустимого на экране.
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