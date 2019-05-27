В Москве новорожденную девочку назвали именем героини «Игры престолов»

Девочка с именем Арья, которое носит героиня популярного сериала "Игра престолов", появилась на свет в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В апреле в центр госуслуг "Мои документы" района Покровское-Стрешнево обратилась семейная пара для регистрации новорожденной с редким именем Арья. Это звучное имя носит одна из героинь популярного сериала "Игра престолов",

— говорится в сообщении.

По данным пресс-службы центров госуслуг, сотрудник, оформлявший свидетельство о рождении малышки, поздравил родителей фразой на валирийском языке (вымышленный язык сериала).

Отмечается, что за восемь лет, пока шел сериал, в Москве родились уже 18 девочек с именем Арья.

По данным столичных властей, популярными именами для девочек по-прежнему остаются София (Софья), Александра и Мария, а для мальчиков — Михаил, Александр и Максим.

Сериал "Игра престолов" стал одним из наиболее популярных в истории. Он получил благосклонные отзывы критиков и завоевал рекордные 47 наград "Эмми". В сериале рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть ряд аристократических семей, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза потусторонней расы Иных. Сериал известен проработанностью сюжетных линий и персонажей, неожиданным развитием событий, включая гибель главных героев по ходу действия, а также сценами насилия, которые вызывают споры в США о пределах допустимого на экране.