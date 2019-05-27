Столичные стражи порядка задержали и передали следователям 34-летнюю женщину, которая 26 мая оставила в игровой комнате в торговом центре своего ребенка и скрылась в неизвестном направлении. Во время задержания она находилась в состоянии наркотического опьянения. Об этом «360» сообщил источник в МВД.
360tv.ru
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД рассказали, вечером 26 мая в полицию поступило сообщение, что в торговом центре на Лобненской улице в Москве неизвестная женщина в 12:38 оставила в игровой комнате ребенка, которому на вид около шести лет, и ушла.
Через семь часов администрация ТЦ смогла отыскать эту женщину. Во время телефонного разговора она отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. После этого на звонки она не отвечала.
Мальчик сейчас находится в медицинском учреждении.
Полицейские и следователи начали проверку обстоятельств произошедшего.