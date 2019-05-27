Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бросившая в ТЦ ребенка женщина была под наркотиками 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Столичные стражи порядка задержали и передали следователям 34-летнюю женщину, которая 26 мая оставила в игровой комнате в торговом центре своего ребенка и скрылась в неизвестном направлении. Во время задержания она находилась в состоянии наркотического опьянения. Об этом «360» сообщил источник в МВД.
360tv.ru
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД рассказали, вечером 26 мая в полицию поступило сообщение, что в торговом центре на Лобненской улице в Москве неизвестная женщина в 12:38 оставила в игровой комнате ребенка, которому на вид около шести лет, и ушла.
Через семь часов администрация ТЦ смогла отыскать эту женщину. Во время телефонного разговора она отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. После этого на звонки она не отвечала.
Мальчик сейчас находится в медицинском учреждении.
Полицейские и следователи начали проверку обстоятельств произошедшего.
360tv.ru: последние новости
Новорожденную москвичку назвали в честь персонажа «Игры престолов» Воздушные шарики запретили в Петрозаводске. Родители выпускников возмущены Отклонения в психике и равнодушие. Почему в России увеличивается число «детей‐маугли»
Дети , МВД , Телеканал "360° Подмосковье"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты: диета способна улучшить интимную жизнь
Учимся загорать: правила хорошего тона
Тимати извинился перед голограммой Децла
Продукты, вызывающие привыкание
Сколько времени глаза должны отдыхать от техники
Видео
04:13
Что несут: девушки неистово тупят перед камерой
Психология
11:21
Дети, которые родились с уникальными особенностями
Дети
Кто виноват в загадочной смерти Мурата Насырова
Звёзды
03:09
Почему рассорились родственники Децла
Звёзды Любовь
11:04
Как быстро накачать бицепсы
Красота Здоровье
20:00
Что добавляют в холодный чай на заводах
Еда Здоровье
00:52
Звездные дети, раздевшиеся перед камерой
Звёзды
00:59
Марию Кожевникову сравнили с Кончитой Вурст
Звёзды
03:27
Как сохранить клубнику свежей как можно дольше
Еда
01:27
Кто может есть мороженое 18+
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение