Бросившая в ТЦ ребенка женщина была под наркотиками

Столичные стражи порядка задержали и передали следователям 34-летнюю женщину, которая 26 мая оставила в игровой комнате в торговом центре своего ребенка и скрылась в неизвестном направлении. Во время задержания она находилась в состоянии наркотического опьянения. Об этом «360» сообщил источник в МВД

360tv.ru

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД рассказали, вечером 26 мая в полицию поступило сообщение, что в торговом центре на Лобненской улице в Москве неизвестная женщина в 12:38 оставила в игровой комнате ребенка, которому на вид около шести лет, и ушла.

Через семь часов администрация ТЦ смогла отыскать эту женщину. Во время телефонного разговора она отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. После этого на звонки она не отвечала.

Мальчик сейчас находится в медицинском учреждении.

Полицейские и следователи начали проверку обстоятельств произошедшего.