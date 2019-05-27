Женщина исполнила последнюю волю умершего мужчины, родив от него ребенка

Молодой человек хотел, чтобы у его родителей были внуки.

История появления на свет маленькой Ширы — не самая рядовая. Отец девочки, израильский студент Барух Познянски, в 23 года заболел раком. Барух был единственным ребенком в семье, и очень хотел, чтобы родители увидели внуков. Поэтому до начала лечения молодой человек заморозил свою сперму и попросил близких найти женщину, которая бы смогла родить от него ребенка.

Такой женщиной стала воспитательница детского садика из города Ашкелон Лиат Малка. Врачи посоветовали Лиат рожать как можно быстрее, поскольку у нее осталось слишком мало яйцеклеток. На тот момент одинокая, Лиат решила воспользоваться донорской спермой, и увидела в интернете ролик, где родители Баруха рассказывали свою историю.

Лиат связалась с семьей и после улаживания всех юридических формальностей сделала процедуру ЭКО. В декабре 2015, через семь лет после смерти Баруха, появилась на свет его дочка Шира. Бабушка и дедушка по отцовской линии очень любят малышку и всячески участвуют в ее воспитании, сообщает ВВС.