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Женщина исполнила последнюю волю умершего мужчины, родив от него ребенка 

Letidor.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Letidor.ru
Молодой человек хотел, чтобы у его родителей были внуки.
История появления на свет маленькой Ширы — не самая рядовая. Отец девочки, израильский студент Барух Познянски, в 23 года заболел раком. Барух был единственным ребенком в семье, и очень хотел, чтобы родители увидели внуков. Поэтому до начала лечения молодой человек заморозил свою сперму и попросил близких найти женщину, которая бы смогла родить от него ребенка.
Такой женщиной стала воспитательница детского садика из города Ашкелон Лиат Малка. Врачи посоветовали Лиат рожать как можно быстрее, поскольку у нее осталось слишком мало яйцеклеток. На тот момент одинокая, Лиат решила воспользоваться донорской спермой, и увидела в интернете ролик, где родители Баруха рассказывали свою историю.
Лиат связалась с семьей и после улаживания всех юридических формальностей сделала процедуру ЭКО. В декабре 2015, через семь лет после смерти Баруха, появилась на свет его дочка Шира. Бабушка и дедушка по отцовской линии очень любят малышку и всячески участвуют в ее воспитании, сообщает ВВС.
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