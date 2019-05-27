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Женщина бросила ребенка в игровой комнате ТЦ в Москве 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Москве женщина оставила своего шестилетнего сына в игровой комнате в одном из торговых центров и отказалась его забирать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел 26 мая по улице Лобненская. После того, как администрация ТЦ позвонила матери и попросила забрать ребенка, она предложила "оставить его себе". Сотрудники ТЦ вызвали полицию, которая установила личность женщины и задержала ее. Ребенка передали врачам.
Позже управление Следственного комитета России по Москве организовало доследственную проверку по факту оставления ребенка в игровой комнате. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СКР. Следователи и сотрудники опеки проверят жилищные условия мальчика и исполнение обязанностей по его воспитанию родителями.
Дети , СКР
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