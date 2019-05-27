Женщина бросила ребенка в игровой комнате ТЦ в Москве

В Москве женщина оставила своего шестилетнего сына в игровой комнате в одном из торговых центров и отказалась его забирать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел 26 мая по улице Лобненская. После того, как администрация ТЦ позвонила матери и попросила забрать ребенка, она предложила "оставить его себе". Сотрудники ТЦ вызвали полицию, которая установила личность женщины и задержала ее. Ребенка передали врачам.