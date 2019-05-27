Подготовке к экзаменам нужно уделять не более 3 часов в день

Специалист полагает, что трех часов в день достаточно, чтобы хорошо подготовиться и успешно сдать экзамены. Если же учиться непрерывно целыми днями, результата не будет, пишет 7sisters.ru.

Авторская методика Джо Нормана предусматривает обязательный отказ от использования гаджетов. Педагог советует готовиться к экзаменам по книгам. Кроме того, каждый ученик должен составить план выполнения задания и перечитывать работы, которые были сделаны хорошо.

Такая система помогает учителю из Лондона ежегодно готовить своих учеников к поступлению в лучшие учебные заведения Великобритании. Джо уверен: чтобы добиться успеха, нужно относиться к процессу обучения, как к работе. При этом важно четко следовать плану по времени и соблюдать режим труда и отдыха.

Неврологи одобряют подход британского учителя, так как длительное умственное напряжение быстро приводит к усталости и вызывает в мозге процессы торможения. В результате вместо крепких знаний можно получить головную боль и переутомление.