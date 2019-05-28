Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект, согласно которому семьи при рождении третьего и последующих детей получат от государства 450 тысяч рублей для погашения ипотечных кредитов.

Законопроект предусматривает «оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. рублей в счет погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей».

В проекте постановления, ранее опубликованном Минфином , отмечается, что право на получение компенсации будут иметь граждане РФ при рождении у них в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей, которые также являются гражданами РФ. Кроме того, правом частичного погашения ипотеки смогут воспользоваться семьи, усыновившие третьего или последующего ребенка.