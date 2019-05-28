Что делать, если ребенок потерялся: памятка для детей и родителей от Евгения Комаровского

Потерять ребенка в общественном месте — худший кошмар родителей. Это не только опасно, но и большой стресс для малыша. К счастью, если заранее озаботиться безопасностью ребенка, можно предотвратить серьезные проблемы. О том что для этого нужно сделать, рассказал педиатр Евгений Комаровский , написавший несколько книг о воспитании детей.

Неожиданно потеряв из виду родителей, маленький ребенок может начать паниковать и только усугубить ситуацию, поэтому необходимо заранее подготовиться к тому, что делать в случае, если он потеряется. Причем подготовить нужно не только самого малыша, но и родителей, которые тоже должны предпринять определенные действия в случае, если ребенок потерялся. О том как именно вести себя в такой ситуации, решил напомнить Евгений Комаровский, приведя несколько полезных советов.

1. Имя, возраст, адрес — это то, что ваши дети должны знать. У ребенка во внутреннем кармане одежды всегда должна быть ваша визитка (записка). На ней стоит указать не только телефоны родителей, но и домашний адрес, контакты ваших друзей. Если у ребенка есть медицинские противопоказания, эти данные также стоит внести на визитку. 2. Научите ребенка пользоваться сотовым. Для самых маленьких подойдут телефоны с ограниченным числом кнопок (каждая из них соответствует номеру близкого человека).

Важно: телефон помогает определить местоположение ребёнка.

3. Проверьте вашу записную книжку. В ней должны быть телефоны воспитателей (учителей), друзей и родителей друзей вашего ребенка. Следующий момент — составьте список волонтерских организаций, которые занимаются поиском детей в вашем городе. В отличие от милиции, волонтеры способны организовать поиски сразу после вашего звонка. Найдите телефон Бюро регистрации несчастных случаев.

4. Поиграйте в квест: проговорите с ребенком, что он будет делать, если потеряется в городе. Из ответов вы сможете понять, насколько ребенок готов к критической ситуации. Постарайтесь взамен односложных советов, как поступать в той или иной ситуации, объяснить ребенку, почему именно так следует поступать. Если ребенок совсем маленький, ситуацию можно разыграть на основе сказки. ⠀

5. Когда вы будете учить ребенка, как ему поступать, постоянно делайте упор на то, что вы ни в коем случае не будете его ругать. ⠀

6. Самое простое правило взрослые помнят еще с детства «Стой, где стоишь». Ему же необходимо научить и ребенка. Так вам будет проще найти друг друга, если вы разминетесь в магазине или музее. ⠀

7. Потерявшемуся ребенку психологи советуют сесть на пол и начать звать своих родителей. Родители должны научить ребенка еще одной вещи. Объясните малышу, что если к нему подходит незнакомый человек и пытается его куда-то увести, ребенок должен очень громко повторять следующие слова: «Ты чужой, я тебя не знаю! Это не мой папа (Это не моя мама)! Помогите!».

Только в этом случае ребенок привлечет к себе внимание прохожих (в противном случае, посторонние люди все спишут на семейную сцену).