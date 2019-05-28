Во время ЕГЭ за детьми следили в туалетах

В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери

В школе города Заречный Пензенской области на время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили, как выпускники справляют нужду. Об этом сообщает 1pnz.ru.

О ситуации стало известно после жалоб школьников в соцсетях. По словам учеников, в туалете ни в одной кабинке не было двери. Кроме того, в помещении находились наблюдатели из городского департамента образования, которые должны были пресекать попытки школьников использовать шпаргалки. Одна из учениц опубликовала пост во «ВКонтакте», в котором заявила, что такие меры попадают под статью 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Отмечается, что Заречный — закрытый город, и находящаяся в нем школа №226 — единственная, где можно сдать экзамен. Руководство учреждения объяснило, что случившееся было вынужденной мерой.

«В некоторых кабинках двери отсутствовали, и было принято решение убрать все, чтобы выпускники находились "в равных условиях"»,

— процитировала слова администрации пожаловавшаяся школьница.

Накануне проведения экзамена губернатор региона Иван Белозерцев заявил о важности создания комфортных условий для выпускников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ. По его словам, для ребенка огромный стресс, когда его ловят с пронесенным телефоном и лишают возможности сдать экзамен.

«Надо выстроить систему таким образом, чтобы при строгом соблюдении закона не было условий для стрессовых ситуаций»,

— сказал Белозерцев.