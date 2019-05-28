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Прохожий поймал упавшего с пятого этажа ребенка 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
В китайском городе Инин, Синьцзян-Уйгурский автономный район, мужчина спас ребенка, упавшего с пятого этажа. Об этом сообщает Inside Edition.
Двухлетний мальчик остался без присмотра и вылез из окна на высоте пятого этажа. По словам очевидца, пожилые люди на улице заметили ребенка, однако тот сорвался прежде, чем они смогли прийти ему на помощь.
Мальчика спас 28-летний Тоник Турганбек (Tonik Turghanbek), парковавший машину прямо под его окном. Ребенок упал на мужчину и сбил его с ног.
«Когда я его увидел, он уже летел вниз, — утверждает Турганбек. — Я ничего не подумал, а через мгновенье поймал его. Не знаю, что было дальше, потому что на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, кругом были полицейские и спасатели».
И ребенка, и мужчину, который его спас, доставили в больницу. Мальчик не получил серьезных травм. Турганберк отделался царапинами на голове и руках.
В 2017 году сообщалось, что в чилийской столице Сантьяго иммигрант из Гаити попытался спасти женщину, которая упала с девятого этажа. Когда она сорвалась, то упала прямо на него. Оба получили травмы, но остались живы.
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