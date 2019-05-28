Прохожий спас двухлетнего ребенка, упавшего с пятого этажа

Ребенок и мужчина практически не пострадали.

В китайском городе Инин 28-летний Тоник Турганбек спас двухлетнего малыша, который сорвался вниз с окна пятого этажа. Ребенок остался без присмотра родителей и решил вылезти в окно, но не смог удержаться. Мальчика заметили пожилые люди, но он начал падать раньше, чем они смогли что-то предпринять для его спасения. По чудесному стечению обстоятельств в момент падения ребенка рядом оказался Тоник, который выходил из припаркованной машины.

Когда я его увидел, он уже падал вниз. Я даже не успел ничего подумать, а потом поймал его. Не знаю, что было дальше, так как я на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, кругом были полицейские и спасатели,

— цитирует Турганбека Inside Edition.

После инцидента и мальчика, и мужчину госпитализировали для обследования. Сообщается, что ребенок не получил серьезных травм, а Тоник отделался легкими царапинами на голове и руках.

Фото: Shutterstock/VOSTOCK