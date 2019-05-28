Школьницу изолировали от учеников на экзамене из-за матери-антипрививочницы

Ученица девятого класса пермской гимназии № 3 Мирослава Пятунина сдает экзамены на государственную итоговую аттестацию в полном одиночестве. Для девушки руководство гимназии выделило отдельный кабинет и даже отдельный вход. На такие меры школа пошла из-за отсутствия у учащейся документа от фтизиатра.

На видеозаписи, опубликованной в Сети, Мирослава выразила недовольство сложившейся ситуацией:

«Я не считаю, что я какая-то особенная, заразная, я обычный девятиклассник».

История Пятуниных тянется с осени 2018 года. Во время очередной прививочной кампании в школе родители решили провести дочерям исследование на туберкулез альтернативным методом. Они на законных основаниях отказались от привычной пробы Манту в пользу теста T-spot, и тест показал, что обе сестры здоровы.

Но по санитарно-эпидемиологическим правилам этого недостаточно для допуска к занятиям. Если вместо пробы Манту дети проходили какой-либо другой тест, их родители должны пройти флюорографию и добавить к результатам теста свои справки от фтизиатра. А мать семейства Пятуниных принципиально отказывается от флюорографии и вакцинации уже в течение двух лет.

«С ней уже проводились беседы, но она отвечает: «Мои дети не пробирки» и «Рентген разрушает головной мозг». В прошлом году школа уже получила штраф из-за этого»,

— рассказал о позиции Пятуниной-старшей заместитель директора гимназии № 3 Александр Соловьев

По настоянию Роспотребнадзора руководство гимназии запретило Мирославе Пятуниной и ее сестре посещать занятия. С октября девушки занимаются дома, а задания получают по электронной почте.

Ежегодный уровень заболеваемости туберкулезом в Прикамье выше среднероссийского на 30−40%, хотя в прошлом году смертность от этой болезни значительно сократилась. В феврале 2019 года в Перми уже произошла вспышка туберкулеза в одной из школ микрорайона Заостровка.