Звездные детки, зарабатывающие больше взрослых

Одни знаменитости стараются спрятать наследников от журналистов и не позволяют им бывать на публике. Другие же селебрити с малолетства приучают детей к вниманию общества и регулярно выводят в свет.

Саша Плющенко — один из самых известных мальчиков страны. Сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко к 6 годам уже вполне преуспел: он занимается фигурным катанием и принимает участие в соревнованиях, снимается в рекламе, выступает в качестве модели, получая за это недетские гонорары.

Какие ещё дети начали зарабатывать ещё в детском саду? Узнайте о них из видео.