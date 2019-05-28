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Звездные детки, зарабатывающие больше взрослых 

Рамблер 2 часа назад
Одни знаменитости стараются спрятать наследников от журналистов и не позволяют им бывать на публике. Другие же селебрити с малолетства приучают детей к вниманию общества и регулярно выводят в свет.
Саша Плющенко — один из самых известных мальчиков страны. Сын продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко к 6 годам уже вполне преуспел: он занимается фигурным катанием и принимает участие в соревнованиях, снимается в рекламе, выступает в качестве модели, получая за это недетские гонорары.
Какие ещё дети начали зарабатывать ещё в детском саду? Узнайте о них из видео.
Дети , Видео , Звёзды , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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