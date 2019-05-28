Учат в школе: что не стоит запоминать ребенку

WomanHit.ru расскажет, как не убить тягу к знаниям

Большинство людей из поколения в поколение считает, что школа — аналог работы для ребенка. На самом же деле, главное, что должны получить от школы дети, — научиться формировать собственное мнение, выражать его, а затем и отстаивать, стремиться постоянно узнавать что-то новое, не останавливаться на достигнутом.

Однако родители и учителя делют упор исключительно на результаты. Часто можно услышать от проходящий мимо мамы со школьником: «Вот Вася смотри как хорошо отвечает, оценки у него только отличные, бери с него пример» и все в таком роде. Жизнь показывает, что круглым отличникам приходится не проще, а зачастую сложнее, чем детям, которое учились средне.

С какими же основными проблемами сталкиваются дети в процессе обучения в школе?

Оценки — самое важное

Каждый из нас слышал о «невероятной важности оценок для взрослой жизни». Причем считается, что человек, который учится на отлично, и сам по себе человек хороший, что, очевидно, далеко от реальности.

Когда оценки ставят выше знаний, ребенку просто некогда получать знания, ведь его цель — порадовать родителей хорошими результатами. Конечно, от хороших баллов зависит поступление в университет, однако мало кто задумывается, что в погоне за цифрой, можно пропустить действительно важную информацию, которая здорово повлияет на дальнейшую жизнь ребенка. Так что самое время заняться расширением кругозора вашего сына или дочери, вместо того, чтобы заставлять ребенка по несколько раз переписывать домашнее задание.

Взрослые всегда знают лучше

Никто не спорит, что воспитывать уважение к старшим нужно с детства, однако не нужно приписывать взрослым мифические способности, такие, как, например, «взрослый всегда и все знает». Ребенку важно уяснить, что каждый имеет право на ошибку, даже «всезнающий взрослый», которого не существует в реальности.

Поэтому современному учителю стоит немного оторваться от учебника, и подумать, как можно разнообразить урок и построить занятие, чтобы дети могли высказать свою точку зрения, не боясь осуждения со стороны учителя.

Путь к успешному будущему всегда только один

Детский сад, школа, институт, работа, возможно, второй институт. Как результат — непременный успех. По мнению прежнего поколения, если пропустить хотя бы одно звено в этой цепи, на счастливом и успешном будущем можно поставить жирный крест. Однако сколько примеров мы знаем, когда люди даже не оканчивали среднюю школу и становились в ряд самых успешных и прогрессивных людей планеты. Конечно, это исключения из правил, но они лишь доказывают, что путь к успеху не лежит через изведанные дороги, важно сделать что-то, до чего другие люди просто не смогли додуматься, а для этого нужно обладать чем-то большим, чем просто академическими знаниями.

Бесконечная подготовка к экзаменам

Начиная со школы, молодого человека начинают настраивать на то, что экзамены — результат всех его трудов, по результатам будет понятно, что он из себя представляет. Никто не учитывает внешние обстоятельства, например, болезнь, проблемы в семье, неустойчивую психику. Все эти факторы могут негативно сказаться на результатах экзаменов, но никаким образом не влияют на знания, которыми обладает ребенок. Однако учителя не спешат объяснять это ребенку. Так что родители не должны перекладывать ответственность на плечи учителей, а самим рассказать, что финальные зачеты не определяют личность и никак не повлияют на всю оставшуюся жизнь.

Школа — работа для ребенка

Когда ребенок только идет в школу, он воспринимает ее как место, где можно познакомиться с детьми и повеселиться, однако чем больше проходит времени, и чем глубже ребенок погружается в процесс обучения, тем меньше ему хочется посещать школу. Причем родители и учителя часто усугубляют ситуацию, говоря, что школа — такая же обязанность, как и работа для взрослого. Тем самым ребенку дают понять, что у него нет выбора, он находится в безвыходном положении и должен принять правила, а в такой обстановке довольно трудно оставаться открытым к получению новых знаний.