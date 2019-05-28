Манту или Диаскинтест: что выбрать?

Привычный тест на туберкулёз порой даёт положительный результат, родителей с малышом отправляют к фтизиатру, где предлагают альтернативу — Диаскинтест. И многим кажется, что нет смысла лишний раз «мучить» ребёнка пробой Манту, ведь проще сразу провести нужную процедуру. На самом деле не всё так просто. Мы узнали, почему пробу Манту до сих пор массово используют для всех детей, кому и почему нужен Диаскинтест, и есть ли более совершенная альтернатива этим двум методам.

Почему используют пробу Манту?

Проба Манту — надёжный способ диагностики туберкулёза у детей. Именно её ежегодно используют для малышей от года до семи лет, согласно приказу Министерства здравоохранения РФ № 124н от 21 марта 2017 года. И это единственный тест, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения для массового скрининга туберкулеза. Характерный признак положительного результата пробы Манту — розовая папула размером более 12 мм или увеличение прошлогоднего результата более чем на 6 мм.

«Проба Манту, если она ставится на протяжении нескольких лет, является более информативной, так как позволяет выявить туберкулез на ранней стадии, — подчёркивает представитель крупнейшего российского производителя вакцин СПб НИИВС. — Вираж показывает, как реагирует организм на введение туберкулина. Если размер папулы увеличивается (положительный вираж), значит, велика вероятность заболевания».

В чём отличие пробы Манту от Диаскинтеста?

И проба Манту, и Даискинтест вводятся внутрикожно, но на этом их сходства, пожалуй, заканчиваются. В составе пробы Манту туберкулин — природный аллерген. В Диаскинтесте — рекомбинантный аллерген, то есть два белка, входящие в состав возбудителя туберкулёза. Именно из-за того, что белков в Диаскинтесте меньше, он реже даёт положительный результат. И поэтому иногда результаты пробы Манту и Диаскинтеста отличаются.

«Нюанс заключается в том, что проба Манту информирует о возможном заболевании раньше, чем это делаем рекомбинантный туберкулин, — утверждает представитель производителя вакцин СПб НИИВС, — B иногда этот срок может исчисляться месяцами».

Зачем тогда нужен Диаскинтест?

Положительный результат пробы Манту не всегда говорит о том, что ребёнок заболел туберкулёзом. Например, иногда проба «реагирует» на недавнюю вакцинацию БЦЖ. Главный врач детской клиники Петербурга Euromed Kids Ирина Исаева-Петрова называет сразу несколько причин ложноположительного результата, когда папула есть, а туберкулёза в организме нет:

«Реакция Манту может быть положительной в поствакцинальном периоде. После первичной вакцинации в роддоме несколько лет она должна быть положительной, затем постепенно уменьшаться и к 7 годам стать отрицательной. Положительный результат будет и при тубинфицировании, если человек в естественной среде уже встретился с микробактерией туберкулёза, но не заболел. Его организм выработал достаточно своих защитных антител».

Именно в этот момент фтизиатр и назначает Диаскинтест.

«Это более современный тест, в состав которого входят два рекомбинантных белка-антигена микобактерии туберкулёза, а не смесь самых различных антигенов (туберкулин), как в пробе Манту, — отмечает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. — Два белка в составе Диаскинтеста не характерны для вакцинного штамма БЦЖ и большинства нетуберкулёзных микобактерий. Поэтому, в отличие от пробы Манту, в результат Диаскинтеста более точный».

Что если и Диаскинтест положителен?

Ни один из внутрикожных тестов не гарантирует того, что ребёнок болен. Окончательный диагноз врач-фтизиатр может поставить на основе обследования: содержания бактерий в мокроте, рентгена, реакции IGRA, ПЦР. Кроме того, стоит сделать и тест на аллергию, потому что она может стать причиной положительного результата туберкулинодиагностики. Например, маме двоих детей Татьяне сообщили, что у них аллергия на проколы кожи. Манту стабильно показывала наличие микробактерий туберкулёза, а рентген и остальные тесты — нет. Причину в итоге удалось вычислить только аллергологу.

Какой тест использовать при аллергии?

Обычно сильнее всего мам волнует проблема аллергии. Отказаться от пробы Манту они планируют из-за возможного ложноположительного результата у детей-аллергиков. Но в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора сообщают, что нет данных об учащении случаев аллергии на туберкулин, который входит в состав пробы Манту.

«Туберкулин, который применяется в пробе Манту, всегда производился и сейчас производится по стандартной технологии. Поэтому сама проба Манту и процесс её постановки не меняется на протяжении последних десятилетий, — подчёркивают производители вакцин СПб НИИВС. — Но становится меньше специалистов, правильно вводящих туберкулин подкожно — а это нужно действительно уметь делать. То есть возникает больше ошибок при постановке пробы, никак не связанных с самим туберкулином».

Внутрикожное введение туберкулина действительно может вызвать выраженную аллергическую реакцию. Но проблема в том, что Диаскинтест тоже вводится подкожно, и на него тоже детский организм может ответить аллергией. Именно поэтому ребёнку с диагностированным и подтверждённым диагнозом оба теста противопоказаны.

Есть ли альтернатива?

Проба Манту позволяет на самой ранней стадии выявить туберкулёз, но иногда бывает ложноположительной. Диаскинтест «запаздывает», но при этом даёт более точный результат. Отказываться от любого из этих тестов не рекомендуют ни врачи, ни Минздрав — они хороши в комплексе. Но ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев отмечает, что всё большую популярность набирает альтернативный вариант — квантифероновый тест:

«Для внутрикожных тестов (и пробы Манту, и Диаскинтеста) характерны многочисленные противопоказания и ограничения. Квантифероновый тест — современный иммунологический тест, который определяет уровень специфического гамма-интерферона (IFN-γ) в крови пациента. Тест проводится вне организма, в пробирке с кровью, и точно показывает, инфицирован ли ребёнок микробактерией туберкулёза».

Медики сходятся во мнении, что проба Манту и Диаскинтест не заменяют, а удачно дополняют друг друга. Бессмысленно выбирать только один метод туберкулинодиагностики, потому что у обоих есть свои преимущества и недостатки. Использовать их стоит в паре. Но если ребёнок склонен к аллергии, то ни тот, ни другой внутрикожный тест не могут дать точного ответа о заболевании. И в этом случае удачной альтернативой считается квантифероновый тест. Но и его результат врач-фтизиатр проверит рентгенографией и другими дополнительными методами диагностики.