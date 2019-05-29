5 ошибок в общении с детьми мужа от прошлого брака

Взаимоотношения с детьми могут складываться сложно, особенно если это дети вашего мужа от предыдущего брака. Вы не растили их, поэтому не всегда понимаете, как с ними себя вести. О том, как лучше построить отношения с детьми мужа от предыдущего брака — в материале Passion.ru и психолога Ольги Романив.

Если вы любите своего избранника, то кажется, что для чувств нет никаких преград, и в скором времени вы станете счастливой семьей. Но в ваши мечты порой не входят дети мужа, а со временем отношения становятся напряженными. Чтобы такого не произошло, надо в первую очередь понимать, что ваш любимый мужчина не только муж, но и отец, а дети для него стоят рядом с вами на одной ступени, именуемой семья.

Выстраивать отношения с детьми надо начинать заранее, еще в начале вашего романа с их отцом. Вы должны найти подход к ним, точки соприкосновения и стать для них пусть не любимой, но нужной и важной. Главное не совершать ошибки, последствия которых могут сказаться на ваших отношениях с мужем.

Агрессия и раздражение

Если ребенок совершил проступок, вызвавший в вас злость или раздражение, не выплескивайте на него охватившие вас негативные эмоции. Помните: дети тонко чувствуют, они чувствительны и ранимы, а вас и ваши поступки они сравнивают со своей мамой. На них вы можете срывать злость в ситуациях, когда дети просто оказались не в том месте не в то время — вы раздражены из–за сторонних обстоятельств, но отыгрываетесь на тех, кто не может дать вам отпор. Вы должны понять, что ваша эмоциональная несдержанность может привести к конфликту, виноватой в которой окажетесь вы.

Совет:

Научитесь сдерживать свои эмоции в присутствии детей мужа, найдите для выхода негатива другой способ. Дети не должны чувствовать себя между двух огней. Им нужен отец, его внимание и забота, а вы, если хотите сохранить свой брак, должны принимать их общение и полностью поддерживать.

Ложь и лесть

Дети тонко чувствуют неправду, поверхностное отношение и недоброжелательность. Не пытайтесь завоевать их расположение или «отвадить» от отца через ложь и лесть — не стоит говорить по телефону, что «папы нет дома» или «он занят», делать им подарки, чтобы откупиться и попросить, чтобы они в эти выходные не приезжали. Ваше желание больше проводить времени с любимым человеком вполне понятно, но дети не должны от этого страдать и быть обделенными отцовским вниманием.

Совет:

Найдите с детьми общий язык, но делайте это искренне, от души, а не ради созданния видимости благополучной семьи. Вам нужно стать другом, человеком, которому рады, и рады за отца, что он встретил вас. Дети должны понимать, что, несмотря на разлад в отношениях родителей, они любимы и нужны им обоим, а вы не пытаетесь препятствовать их общению с отцом. Если решили сделать подарок, то делайте это легко и просто, без пафоса и показухи. Будьте честны, а попытки ублажить, побаловать ребенка только ради собственной выгоды оставьте за дверью.

«Новая мама»

Ваши попытки стать лучше, чем родная мама, а главное, показать это превосходство детям, не приведут к тому результату, на который вы можете рассчитывать изначально. Желание стать для них новой или второй мамой будет иметь обратный эффект — дети отдалятся и закроются от вас, что станет поводом для ссор с вашим мужем.

Совет:

Станьте для детей мужа другом без попыток завоевать место их родной матери. Будьте с ними на одной волне, покажите, что понимаете их, помогайте, когда им нужна помощь, направляйте вместе с родителями, но не пытайтесь стать хорошей, если их наказывают за дело. Отношения с детьми мужа от первого брака — это не игра в доброго и злого полицейских, есть ситуации, когда вы можете оказаться в роли третейского судьи и помочь мужу, его бывшей жене и их детям разобраться в произошедшем без ссор и конфликтов.

Нравоучения

Читать детям лекции о правильном питании, поведении или учебе — не ваша прерогатива. Для этого у них есть родители. Максимум, что вы можете сделать, это спокойно поговорить с мужем или его бывшей женой о возникшей проблеме и совместно найти пути ее решения. Ваши нравоучения приведут к охлаждению отношений, ведь вы «лезете не в свое дело». Подумайте, а вам бы понравилось, если бы вам что–то советовали, когда вы об этом не просите?

Совет:

Ваша задача — помочь детям, мужу адаптироваться в сложной семейной ситуации. Вы должны воспринимать друг друга цивилизованно и совместно решать многие вопросы, касающиеся детей. В этом случае вы можете стать сторонним наблюдателем, который заметит то, что упустили родители, но говорить об этом надо с ними, а не «воспитывать» детей так, как вы считаете правильным.

Равнодушие и отрицание

Самая большая ошибка, которую вы можете допустить — отрицание и неприятие детей мужа и полное равнодушие к ним. Хотите вы того или нет, но они его семья, пусть и не живут все вместе под одной крышей. Научитесь принимать детей своего любимого человека, а не открыто демонстрировать то, что их присутствие, как и они сами, вам совершенно неинтересны.

Совет:

Не имеет значения, есть у вас свои или общие с мужем дети, или их нет, но к детям мужа вы должны научиться относиться с уважением и пониманием, искренне и открыто. Помните: ваш супруг любит вас и своих детей одинаково. Примите их, представьте себя на их месте — детям намного сложнее пережить подобную ситуацию, чем вам. И им вы нужны как союзник, а не враг.

В отношениях вы–муж–его дети вы должны проявлять всю свою женскую мудрость. Помогите детям принять вас так же, как и вы приняли их — со всей теплотой и доброжелательностью. Этим вы поможете наладить отношения между ними и их отцом, ведь они могут таить в душе обиду, что он оставил их маму и их самих. Научите детей принимать мир и обстоятельства такими, какие они есть, дайте понять, что их помнят, о них заботятся, что они нужны и любимы.