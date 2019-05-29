В России может появиться «отцовский капитал»

Эту выплату получат ответственные отцы, воспитавшие трех и более детей.

Важная деталь: дети должны быть рождены и воспитываться в одной семье, сообщают "Известия". Что подразумевается под "ответственными отцами", пока не ясно.

Но уже известно, что сумма отцовского капитала составит примерно 450 000 рублей. Эта мера не исключает материнского капитала, она послужит дополнительным стимулом для семей. Пилотными регионами, где запустят эту программу, станут Дальний Восток, Крым, Севастополь и Калининградская область.

А бабушкам хотят платить за опеку над внуками.