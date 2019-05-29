Стоит ли просить маму нянчиться с внуками

Если вам повезло жить недалеко от родителей, то, скорее всего, вы не устоите перед соблазном привлекать их к присмотру и воспитанию своих детей. Действительно, кто лучше позаботится о ребенке, как не его родная бабушка? А то и вовсе сделать из нее полноценную няню — нет нужды читать отзывы и проверять рекомендации, да и цена подходящая. Но не все так радужно, как может показаться на первый взгляд.

Вопросы, кому можно доверить своего ребенка, волнуют всех родителей. Мы скрупулезно выбираем им детские сады, школы, но больше всего волнений доставляет выбор няни. В этом деле принято полагаться на сарафанное радио, а за неимением оного начинается труд по проверке отзывов с предыдущих мест работы потенциальных кандидатур. С этой точки зрения большое облегчение, если есть бабушки, которые не возражают взвалить на себя полноценную заботу о внуках.

Поначалу кажется, что это и в самом деле лучший вариант. И с точки зрения денег, и с точки зрения удобства — ведь бабушке можно позвонить едва ли не за 30 минут до того, как нужно оставить ребенка, и шанс получить отказ крайне мал, в то время как няни предпочитают строгий график и очень недовольны, если вы опаздываете или просите их выйти во внеурочный день. Однако с очевидными плюсами приходят негаданные минусы от использования члена семьи в качестве няни.

Недопонимание и чувство, что их используют

Не все готовы стать самоотверженными Аринами Родионовнами. Наши мамы тоже хотят внимания к своей персоне, и со временем у них может создаться ложное ощущение, что вы звоните только потому, что вам снова нужно оставить кому-то ребенка. Это совершенно не способствует поддержке теплых семейных отношений, и когда дети вырастают, «брошенные» бабушки еще больше уверяются в том, что их попросту использовали. Так что дважды подумайте, сумеете ли вы удержать правильный баланс и не злоупотреблять их добротой.

Различия в представлениях о воспитании

Бабушки знают лучше. В этом часто кроется проблема. Вы можете быть против того, чтобы обеденный сон длился дольше трех часов. Вы можете хотеть, чтобы в четыре года ребенок одевался сам. Вы можете считать, что на завтрак должна быть каша. Увы, обо всем этом и многом другом можно смело забыть, если ребенок остается на попечении бабушки.

К тому же однажды может выясниться, что вы многого не знаете о своих детях. Плохая отметка в школе, мелкие и крупные шалости — обо всем этом бабушка может умолчать по многим причинам. В отличие от няни.

Бабушка любит всем сердцем

Казалось бы, это плюс. Но порой бабушки любят так сильно, что не могут не баловать внуков. Даже если те будут откровенно прыгать у последних на голове. Не одна мама произнесла ключевую фразу «после бабушки он становится просто неуправляемый». Я разделяю позицию, что баловать внуков — прямая обязанность бабушек с дедушками. Но при совмещении ролей бабушки и няни приходится выбирать, ведь такая любовь может быть «вредной» для дисциплины, расписания и воспитания в целом.

Подводя итоги рассуждениям свыше, хочется сказать следующее. Если вы уверены, что у вас полное взаимопонимание, и бабушки действительно готовы сидеть с внуками в любое время дня и ночи — пробуйте. Если же есть подозрения на расхождения в вопросах заботы о детях, особенно что касается воспитания и педагогики — лучше попробовать поискать няню на стороне. Пусть ребенком занимаются те, кто будет полностью выполнять все ваши указания, а бабушка навсегда останется любимым человеком, который баловал и разрешал все запрещенное втайне от родителей. Ну а из последних аргументов в пользу профессиональной няни — ее в любой момент можно уволить.