Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выжил мальчик, родившийся без кожи 

Yellmed 8 часов назад
Фото: Yellmed
Кайден появился на свет на десять недель раньше срока и буквально шокировал врачей Ноттингема, пишет Daily Mail.
Медсестры не могли без слез подойти к новорожденному, а родителям он показался кусочком сырого мяса. Кожные покровы присутствовали только на лице. Малыш весил чуть более килограмма.
Папе и маме на момент появления Кайдена на свет было всего по девятнадцать лет. Джессику и Джека ждало сложное испытание. Медики сразу сказали, что не представляют, как помочь их сыну. Приступить к выращиванию кожи можно было только через шесть недель. Однако вскоре малыша успешно прооперировали, пересадив кожные покровы с одного участка тела на другой.
Кайдену пришлось бороться с сепсисом, болезнью бронхов, некротическим энтероколитом, герпесом и другими недугами. С помощью врачей малыш преодолел все испытания, и теперь он живет дома, с родителями.
Мальчик весит уже больше четырех килограммов и уверенно идет на поправку. В течение ближайшего года ему предстоит еще несколько операций. Почему Кайден родился без кожи, врачи затрудняются объяснить. Известно только, что во время беременности Джессика перенесла болезнь почек, а также страдала от кровотечений. Тем не менее, плановые осмотры не выявили патологию развития плода.
Yellmed: последние новости
В России увеличивается количество детей, зараженных гепатитом С Подготовке к экзаменам нужно уделять не более 3 часов в день В 10% случаев в рекламе вредный продукт для детей выдают за полезный
Женский форум
Дети
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушки во всем мире нашли одинаковые родинки4
Как избавиться от прыщей без вреда для здоровья
«Я паникер»: как спастись от истеричных коллег
Отгуляли в столовке: 14 свадебных фото из нулевых16
7 модных кошмаров наступающего лета
Видео
05:23
В семье Пугачевой готовится тайная свадьба
Звёзды
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
00:19
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита
Красота
00:59
«Люба никогда не эскортила»: Аксенову защитил муж
Звёзды
00:21
Лошадь укусила актрису за грудь
Звёзды
03:43
Кулинарные мифы, в которые до сих пор верят
Еда Дом и сад
06:18
Российские звезды, взявшие детей из детдомов
Дети Звёзды
10:03
Какие продукты покупают только богатые люди
Еда
00:16
Во время ЕГЭ за детьми следили в туалетах
Дети
04:07
Знаменитые российские мужчины, сделавшие пластику
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение