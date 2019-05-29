Выжил мальчик, родившийся без кожи

Кайден появился на свет на десять недель раньше срока и буквально шокировал врачей Ноттингема, пишет Daily Mail.

Медсестры не могли без слез подойти к новорожденному, а родителям он показался кусочком сырого мяса. Кожные покровы присутствовали только на лице. Малыш весил чуть более килограмма.

Папе и маме на момент появления Кайдена на свет было всего по девятнадцать лет. Джессику и Джека ждало сложное испытание. Медики сразу сказали, что не представляют, как помочь их сыну. Приступить к выращиванию кожи можно было только через шесть недель. Однако вскоре малыша успешно прооперировали, пересадив кожные покровы с одного участка тела на другой.

Кайдену пришлось бороться с сепсисом, болезнью бронхов, некротическим энтероколитом, герпесом и другими недугами. С помощью врачей малыш преодолел все испытания, и теперь он живет дома, с родителями.

Мальчик весит уже больше четырех килограммов и уверенно идет на поправку. В течение ближайшего года ему предстоит еще несколько операций. Почему Кайден родился без кожи, врачи затрудняются объяснить. Известно только, что во время беременности Джессика перенесла болезнь почек, а также страдала от кровотечений. Тем не менее, плановые осмотры не выявили патологию развития плода.