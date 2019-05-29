Российская заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом

В Сургуте заведующая детсадом уволилась после появившегося в сети видео со стриптизом на праздничном представлении. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появился ролик, на котором аниматор в костюме кабана исполняет стриптиз в актовом зале детсада. После «раздевания» он приглашает на танец одну из женщин, которая, предположительно, являлась заведующей учреждения.

По данным источника, случай произошел три года назад. «После резонанса в СМИ и соцсетях, заведующая дошкольного учреждения написала заявление об увольнении по собственному желанию», — собеседник агентства. Он добавил, что в связи со случившимся администрация проводит служебную проверку.

Как сообщалось ранее, барнаульская учительница русского языка и литературы Кувшинникова была вынуждена уволиться после публикации своих фотографий в спортивном купальнике. Снимки возмутили мать одного из учащихся, и она пожаловалась директору. Многие родители поддержали педагога, а российские учителя устроили в соцсетях акцию с хештегом #УчителяТожеЛюди, под которым выкладывали свои фото в купальниках.

Позже местные чиновники предложили Кувшинниковой разработать и преподавать правила безопасного ведения соцсетей в барнаульском институте повышения квалификации учителей.