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Завершена проверка школы после скандала с выпускниками 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Соцсети
Выпускники из Владивостока, устроившие день непослушания накануне последнего звонка, прогремели на всю страну, когда решили поделиться фотографиями и видео в соцсетях. Появились сообщения, что директор школы заявила об уходе, а в школе начались проверки. Как сообщил представитель управления образования Владивостока, со школьниками были проведены профилактические беседы, а родители закупят огнетушители для школы. Его слова передает агентство "Интерфакс".
Выяснилось, что дети пришли в школу в обычной одежде, затем где-то быстро переоделись в вызывающие костюмы и пошли фотографироваться на школьное крыльцо. Директор школы Галина Пугина отметила, что инцидент исчерпан, а для ребят эта ситуация стала уроком.
Дети , Интерфакс
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