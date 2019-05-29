Российские звезды, взявшие детей из детдомов 

Люди берут детей из детдомов по разным причинам. Кто-то не может родить по состоянию здоровья, другие просто хотят помочь обездоленным малышам. Решаются на усыновление детей из детских домов и звёзды. Так, солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина не смогла родить своего ребёнка, но несколько лет назад усыновила мальчика и девочку. Изначально Маргарита хотела взять из детдома девочку, но у малышки был брат, и разлучать их певица не решилась. Сегодня ребята уже школьники.
Певица Татьяна Овсиенко, стилист Сергей Зверев, актёры Алексей Серебряков, Владимир Наумов и Наталья Белохвостикова, баскетболист Андрей Кириленко, телеведущая Светлана Сорокина, актриса Ирина Алфёрова — все эти знаменитости стали счастливыми родителями усыновленных малышей.