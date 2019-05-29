Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские звезды, взявшие детей из детдомов 

Рамблер 31 минуту назад
Люди берут детей из детдомов по разным причинам. Кто-то не может родить по состоянию здоровья, другие просто хотят помочь обездоленным малышам. Решаются на усыновление детей из детских домов и звёзды. Так, солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина не смогла родить своего ребёнка, но несколько лет назад усыновила мальчика и девочку. Изначально Маргарита хотела взять из детдома девочку, но у малышки был брат, и разлучать их певица не решилась. Сегодня ребята уже школьники.
Певица Татьяна Овсиенко, стилист Сергей Зверев, актёры Алексей Серебряков, Владимир Наумов и Наталья Белохвостикова, баскетболист Андрей Кириленко, телеведущая Светлана Сорокина, актриса Ирина Алфёрова — все эти знаменитости стали счастливыми родителями усыновленных малышей.
Дети , Видео , Звёзды , Светлана Сорокина , Ирина Алферова , Сергей Зверев , Татьяна Овсиенко , Маргарита Суханкина , Владимир Наумов , Андрей Кириленко , Алексей Серебряков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я паникер»: как спастись от истеричных коллег
Отгуляли в столовке: 14 свадебных фото из нулевых14
7 модных кошмаров наступающего лета
Можно ли верить бьюти-рецептам из интернета
5 причин, по которым женщины любят женатых4
Видео
01:00
Хирург показала Пынзарь до и после подтяжки лица
Звёзды
00:19
Фанаты обругали модель за отсутствие целлюлита
Красота
00:21
Лошадь укусила актрису за грудь
Звёзды
06:18
Российские звезды, взявшие детей из детдомов
Дети Звёзды
10:03
Какие продукты покупают только богатые люди
Еда
00:16
Во время ЕГЭ за детьми следили в туалетах
Дети
04:07
Знаменитые российские мужчины, сделавшие пластику
Красота Звёзды
02:42
Можно ли пить воду из-под крана
Здоровье Еда
02:27
Сколько стоит сыр от жены Юрия Лужкова
Еда
00:40
Звезды ответили на сексистские речи Боярского
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение