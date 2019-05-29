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Родители заставили детей биться головой о стену ради денег 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: @Shelbylauren223
В сети набирает популярность челлендж, участники которого обещают детям оплатить любые их покупки, если те поймают падающую банковскую карточку. Видео с подписью get that money challenge (челлендж «получи эти деньги») можно посмотреть в Twitter.
Одним из первых подобный ролик опубликовал пользователь соцсети Kevin. Он заставил сына встать напротив двери и попробовать ударить в нее лбом так, чтобы остановить падающую сверху карточку. Когда у ребенка не получилось этого сделать, окружающие громко рассмеялись.
Некоторых детей, судя по выражению их лица, смех близких обижает.
Несколько пользователей соцсетей отозвались о видео негативно. «Кто-нибудь ущипните меня и скажите, что мир — это странный сон», — написал один. «В этом есть какой-то урок или это просто проявление идиотизма?» — возмутился другой.
В апреле 2019 года подростки участвовали во флешмобе, цель которого состояла в том, чтобы съесть продукт вместе с упаковкой. Журналисты предупреждали, что это может быть опасно для здоровья.
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