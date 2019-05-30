Родители перечислили причины для отказа от детей

Пользователи Reddit перечислили поступки своих детей, после которых они пожалели о том, что родили их. Об этом они рассказали в соответствующем треде, который набрал больше четырех тысяч комментариев.

Многие жаловались на то, что их ребенок без видимой причины ударил незнакомца или самих родителей.

«Я разговаривала с пожилым мужчиной, а мой пятилетний сын стоял рядом с нами и терпеливо слушал. Внезапно он со всей силы ударил мужчину в пах, и тот упал от боли. Мой сын так и не смог объяснить, почему он это сделал»,

— поделилась историей Xstevemo.

Четырехлетний сын другого юзера ударил кулаком по чашке кофе, которую пользователь пил и чуть не выбил ему зуб.

Выяснилось, что из-за ребенка могут произойти значительные незапланированные финансовые потери. MudBatta забыл, что оставил кошелек в штанах в ванной, и дети смыли лежавшие в нем 400 долларов в унитаз (около 26 тысяч рублей). Девушка под ником Thisisyurmum пожаловалась на то, что дети смотрели фильм на подвальном этаже, который в это же время затапливала вода. Они видели это, но решились сказать родителям о происшествии лишь спустя два часа.

Пользовательница Wendster68 призналась, что однажды попала из-за своего сына в очень неловкую ситуацию.

«Он начал истерику, когда мы были в магазине. Я попыталась его успокоить, а он закричал: "Отойди от меня, ты не моя мама!"»

— рассказала она.

Бывает, что от ребенка достается и животным.

«Мои дети измазали маслом нашу собаку. Вы когда-нибудь пробовали поймать измазанную маслом чихуахуа?»

— задала юзерам вопрос Ibrakeforsquirells.

Дочь Dce42 однажды сильно испугала мать, придя к ней с утра в кровать с ножом. Девочка таким образом хотела разбудить женщину, которая проснулась от того, что ее ребенок держит нож около ее головы и зловеще хихикает.