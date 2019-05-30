В США спасли новорожденного размером с яблоко

Самый крошечный ребенок в мире, девочка Сэйби, рожденная на 23 неделе беременности, покинула больницу Сан-Диего.

Малышка родилась в декабре 2018 года и весила всего 245 граммов, что можно сравнить с весом яблока или апельсина, передает The Telegraph.

Врачи почти сразу сообщили родителям, что у них будет около часа, чтобы побыть с дочкой до того, как девочка покинет этот мир.

«Но час превратился в два, затем в целый день, потом в неделю», — рассказывает мама Сэйби на видео, опубликованном центром здоровья матери и ребенка Sharp Mary Birch.

Также мама рассказала, что день родов — самый страшный в ее жизни. Ее экстренно госпитализировали в больницу с преэклампсией, серьезным осложнением беременности, при котором сильно нарушаются показатели артериального давления. Врачи осмотрели пациентку и заключили, что нужно срочно доставать ребенка. Никто даже не предполагал, что крошка выживет, но она сделала невозможное.

Девочку поместили в отделение интенсивной терапии новорожденных. На ее кроватке видела розовая табличка с надписью «Крошечная, но сильная».

Малышка очень медленно, но верно стала набирать вес, и выписалась из больницы с весом в 2 кг.

Врачи предупредили родителей, что борьба за жизнь их ребенка еще не закончена, ведь у детей, рожденных ранее 28 недели проявляются проблемы со зрением, слухом, общим развитием, а также множество других осложнений. Далеко не все из таких малышей доживает до первого года.

По словам больницы, семья девочки разрешила поделиться с общественностью их историей, но пожелала остаться неизвестной.