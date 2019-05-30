В России стали реже отказываться от детей

2-3 года назад в нашей стране было гораздо больше детей-отказников.

Воодушевляющими данными поделилась директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт «Общественного Народного Фронта» Александра Марова. На пресс-конференции НСН эксперт заявила, что количество случаев, когда родители отказываются от своих детей, сократилось:

Что касается детей-отказников, сейчас по стране ежегодно менее 3 тыс. отказных детей в роддомах. По сравнению с ситуацией два-три года назад эта цифра снизилась почти в два раза.

В то же время Александра Марова пояснила, что в России нет официальной статистики, которая бы фиксировала случаи, когда детей оставляют в общественных местах.

А подобные случаи в последнее время не редкость. Например, две недели назад в Москве 21-летняя женщина оставила свою маленькую дочь в поликлинике. На допросе молодая мать призналась, что не справляется со своими обязанностями, а поэтому подбросила 2-летнюю малышку в поликлинику. А 26 мая женщина не вернулась за своим 6-летним сыном, которого оставила в игровой комнате торгового центра.