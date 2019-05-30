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В России стали реже отказываться от детей 

Letidor.ru 5 часов назад
Фото: Letidor.ru
2-3 года назад в нашей стране было гораздо больше детей-отказников.
Воодушевляющими данными поделилась директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт «Общественного Народного Фронта» Александра Марова. На пресс-конференции НСН эксперт заявила, что количество случаев, когда родители отказываются от своих детей, сократилось:
Что касается детей-отказников, сейчас по стране ежегодно менее 3 тыс. отказных детей в роддомах. По сравнению с ситуацией два-три года назад эта цифра снизилась почти в два раза.
В то же время Александра Марова пояснила, что в России нет официальной статистики, которая бы фиксировала случаи, когда детей оставляют в общественных местах.
А подобные случаи в последнее время не редкость. Например, две недели назад в Москве 21-летняя женщина оставила свою маленькую дочь в поликлинике. На допросе молодая мать призналась, что не справляется со своими обязанностями, а поэтому подбросила 2-летнюю малышку в поликлинику. А 26 мая женщина не вернулась за своим 6-летним сыном, которого оставила в игровой комнате торгового центра.
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