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Женщина рожает детей только ради пособий 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
49-летняя британка Мэнди Крауи — многодетная мать, родившая за 30 лет 10 детей. Но ей абсолютно неинтересны дети сами по себе — Мэнди больше волнует помощь государства по уходу за ними. Женщина получает $34 тысячи в год и считает, что именно по этой причине 10 детей — вполне оправданное количество.
У Мэнди было 5 разных мужчин, от которых она родила детей.
«Первый ребенок родился, когда мне было 19. Последний — в 36. Я сказала своим детям, что хочу 50 внуков»,
— говорит Мэнди Крауи. Британка надеется, что дети примут ее решение. Чем больше детей — тем больше доход от государства.
Полученные деньги используются вовсе не для того, чтобы обеспечить каждому ребенку хорошую жизнь.
«10 отпрысков и куча татуировок. Ну и что, я же на пособии»,
— смеется британка.
На сегодняшний день она потратила более $3 тысяч на татуировки. Еще она является заядлой курильщицей и совершенно не против того, что ее дети курят тоже. Например, за выполнение домашних обязанностей женщина может купить им пачку сигарет в качестве поощрения.
Сама британка не имеет образования и опыта работы, поэтому большей заработной платы, чем в $34 тысячи в год, она не нашла бы.
«Возможно, люди шокированы, что я получаю пособие так долго, но мне плевать. В некоторых случаях беременность была незапланированной, но мне все равно нравится большая семья. Кроме того, я бы, наверное, никогда не нашла работу, где бы мне платили такие деньги».
Планы Мэнди по поводу внуков начинают осуществляться. На данный момент у нее их уже 16. Дети решили продолжить дело матери. 14-летний сын Чарли после школы не заинтересован искать работу, а 24-летняя дочь Кристал уже научилась пользоваться благами государства — она не живет с отцом своих детей и тоже получает пособие.
Манди не считает, что делает что-то неправильно. Она рада выкачивать из государства по максимуму и не просит чужих советов.
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