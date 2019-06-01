Женщина рожает детей только ради пособий

49-летняя британка Мэнди Крауи — многодетная мать, родившая за 30 лет 10 детей. Но ей абсолютно неинтересны дети сами по себе — Мэнди больше волнует помощь государства по уходу за ними. Женщина получает $34 тысячи в год и считает, что именно по этой причине 10 детей — вполне оправданное количество.

У Мэнди было 5 разных мужчин, от которых она родила детей.

«Первый ребенок родился, когда мне было 19. Последний — в 36. Я сказала своим детям, что хочу 50 внуков»,

— говорит Мэнди Крауи. Британка надеется, что дети примут ее решение. Чем больше детей — тем больше доход от государства.

Полученные деньги используются вовсе не для того, чтобы обеспечить каждому ребенку хорошую жизнь.

«10 отпрысков и куча татуировок. Ну и что, я же на пособии»,

— смеется британка.

На сегодняшний день она потратила более $3 тысяч на татуировки. Еще она является заядлой курильщицей и совершенно не против того, что ее дети курят тоже. Например, за выполнение домашних обязанностей женщина может купить им пачку сигарет в качестве поощрения.

Сама британка не имеет образования и опыта работы, поэтому большей заработной платы, чем в $34 тысячи в год, она не нашла бы.

«Возможно, люди шокированы, что я получаю пособие так долго, но мне плевать. В некоторых случаях беременность была незапланированной, но мне все равно нравится большая семья. Кроме того, я бы, наверное, никогда не нашла работу, где бы мне платили такие деньги».

Планы Мэнди по поводу внуков начинают осуществляться. На данный момент у нее их уже 16. Дети решили продолжить дело матери. 14-летний сын Чарли после школы не заинтересован искать работу, а 24-летняя дочь Кристал уже научилась пользоваться благами государства — она не живет с отцом своих детей и тоже получает пособие.

Манди не считает, что делает что-то неправильно. Она рада выкачивать из государства по максимуму и не просит чужих советов.