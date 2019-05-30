7 типов бабушек, которые опасны для детей

Пока одни мечтают, чтобы бабушки помогли с детьми, другие бегут от них на край света. Ведь бабушки бывают разные! Например, эти 7 дам легко сведут с ума и вас, и ребёнка.

Бабушка-гиперопека

«Не лезь в песочницу — глистов подцепишь! Застегни куртку — продует! Дай подстрахую на горке» Эта пожилая леди всегда начеку: ее миссия — уберечь дитя от опасностей, о которых регулярно вещает телевизор. Она вряд ли одобрит хотя бы одну качелю («Тут один мальчик руку сломал!»), отгонит от внука хулиганов и будет провожать его до школы даже в 11 классе. Дай ей волю, и она превратит любого сорванца в мямлю, который боится собственной тени.

Бабушка-анархия

Полная противоположность предыдущей. Чтобы внук почаще радовал её улыбкой, она накормит конфетами перед обедом, разрешит попрыгать на родительской кровати и купит все, что кровиночка попросит, «только папе с мамой не говори». Подорвать родительский авторитет для неё — раз плюнуть. А терпеть истерики избалованного принца и слушать от него, какие вы плохие, придётся, конечно, вам.

Бабушка с добавкой

Сверхзадача этой святой женщины — не дать внуку умереть с голоду. Она впрок будет впихивать в него «ещё ложечку и ещё котлетку», без спроса наливать добавки, страшно обижаться, что ребёнок её не ест, или сыпать классическим угрозами: «Пока не съешь, из-за стола не выйдешь». При вашем невмешательстве исходов два: либо дитя с ожирением, либо — с отвращением к еде. Пищевое насилие, как и любое другое, даром не проходит.

Бабушка-жертва

Её любимое развлечение — жаловаться на жизнь, обвиняя во всех бедах правительство, мужа, детей и, конечно, внука. Ни одна прогулка не пройдёт в молчании! Бабуля в красках распишет внуку, как одна растила его отца, а он, неблагодарный, прогуливал школу и таскал «двойки». Как она недоедала, чтобы сын кушал мясо и носил модные джинсы. Но он — паразит! — всё равно променял немощную мать на жену, теперь оба, видишь ли, на работе, а старая женщина с больной спиной должна забирать их дитя из сада…

Скорей всего, уже на середине этой драмы ребёнок уйдёт в свои мысли, глазея на деревья и лужи. Но что-то отпечатается в сознании, и, виноватый, что его вынуждены забирать, он нет-нет да подумает, а так ли замечателен его папа?

Бабушка-критик

Её мнение — истина в последней инстанции, и она не постесняется его озвучить. Такая бабушка уверена, что молодые родители неправильно купают ребёнка, часто кормят, мало гуляют, плохо одевают и зря открывают при нем форточки. Позже она раскритикует и самого ребёнка: «Ты что, дебил? Кто так раскрашивает — надо по контуру! Ты русский язык понимаешь? Ударение не там!» Уверенная, что у ребёнка кривые руки, она не доверит ему даже пульт от телевизора. С такой воспитательницей он и сам вырастет закомплексованным, и в родителях усомнится — ничего же в жизни не понимают.

Бабушка жалеющая

Духовная родственница бабушки-критика. «Какой ты худенький, бледненький и одет-то как попало», — бабулины комплименты быстро посеют в ребенке зерна будущих комплексов. Едва он подхватит ОРВИ, она заподозрит у него пневмонию («С его здоровьем даже сопли опасны») и приведет врача, «нормального, а не этого шарлатана, которого нашли родители». А внушив вашему чаду, что он слаб и беспомощен, возложит на себя священную миссию — помочь этому задохлику дожить хотя бы окончания школы.

Бабушка сравнивающая

Желая замотивировать ваше чадо на достижения, она найдет для него ориентир — мифического внука-своей-подруги. Стихи он читал с года («А ты в 5-м классе выучить не можешь!»), получил разряд по плаванию («Не то что твой футбол во дворе»), а школу закончил с золотой медалью. Что ждёт вашего сына в компании такой бабушки? Зависть и ненависть к мальчику, которого он никогда не видел, и стыд, что он, такой неправильный, стал её внуком вместо юного супермена. Зато угадайте, кто потом будет оплачивать ему психологов и неврологов!