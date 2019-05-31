7 знаменитых советских вундеркиндов

Советская школа считалась одной из лучших. Здесь имели возможность многогранно развиваться и технари, и гуманитарии. Советские вундеркинды становились сенсацией во всем мире.

Лев Ландау

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Родственники фамильярно называли великого физика — Даунька. Особенно смешно в связи с тем, что Ландау был вундеркиндом. В 14 лет он окончил школу и поступил одновременно на два факультета Бакинского университета — физико-математический и физический. В 18 лет он опубликовал свою первую научную работу, став внештатным аспирантом Ленинградского физико-технического института, а в 21 год поехал стажироваться к Нильсу Бору.

К зрелому возрасту свой талант он не растратил. Его наследие обширно, труды стали классикой, а фразы — афоризмами. Себя Ландау называл пролетарием умственного труда. В 1962 году он получил Нобелевскую премию по физике, которую ему вручили, вопреки протоколу, в больничной палате, где он оказался после автомобильной аварии.

Александр Дворак

«Ярко выраженную наклонность к естественным наукам и необыкновенную память» мальчика отмечали все учителя: Александр осваивал два года школьный программы за год. Уже в 12 лет он окончил школу и стал студентом механико-математического факультета Киевского университета. Не уступала в способностях Александру и его сестра Татьяна — в 13 лет она поступила на мехмат. Сейчас неизвестно, как сложилась судьба выдающегося подростка Александра Дворака.

Илья Фролов (на фотографии изображен не Илья Фролов)

Илья был самым юным студентом в Куйбышевском университете в 1970 году. На тот момент ему было 14 лет. Из всех абитуриентов он единственный получил отлично на всех экзаменах. На момент поступления он уже был знаком с высшей математикой. Но вскоре он затерялся среди остальных студентов.

Константин Славин

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Гениальность Константина проявилась в раннем возрасте: в школу он пошел раньше, учился по ускоренной программе и предпочитал сдавать экзамены экстерном. Школу он окончил уже в 12 лет и поступил в Азербайджанский государственный медицинский институт, который тоже окончил в ускоренном порядке.

После Константин Славин перебрался в Москву, где занимался научной деятельностью и параллельно работал в Боткинской больнице. После развала СССР его пригласили в США. Сейчас он возглавляет Русско-американскую медицинскую ассоциацию и успешно продолжает свою карьеру в медицине.

Саша Путря

Саша начала рисовать в три года и за свою короткую жизнь успела создать более двух тысяч картин. Из 11 лет своей жизни шесть она боролась с лейкозом. «Когда я вырасту большая, непременно стану художницей и буду рисовать с утра до вечера. Даже ночью», — говорила Саша Путря, будучи совсем маленькой. Она рисовала пейзажи, портреты, животных.

«Меня буквально ошеломила одна из самых первых работ Сашеньки, которая, к сожалению, не сохранилась, — вспоминал отец маленькой художницы. — Как-то мы читали воспоминания друзей Пушкина по лицею и узнали, что они называли его между собой Сверчком. Сашеньку это рассмешило, и она уже через пятнадцать минут нарисовала поэта в обличье сверчка. Я был потрясен. Такое сходство! Этому ни в одном институте не научат».

Саша Путря скончалась в 1989 году. Ее работы обсуждают до сих пор, и даже проходят ее персональные выставки.

Гата Камский

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«Такого таланта не было со времен Каспарова!» — писали о Гате Камском советские газеты. Юный шахматист стал самым молодым гроссмейстером. На тот момент ему было 16 лет.

Гата Камский с детства опережал своих сверстников — уже в два года он научился читать. В 1989 году семья шахматиста переехала в Америку. Карьера вундеркинда шла вверх, пока он не проиграл в матче со знаменитым Анатолием Карповым . После этого Гата Камский оставил шахматы, получил диплом юриста и открыл свою фирму. Он вернулся к шахматам только в 2004 году.

Сейчас Гата Камский живет в России и курирует детскую шахматную школу.

Савелий Косенко

В два года Савелий Косенко научился читать, в семь составлял программы на компьютере, в 10 лет написал учебник. В 11 лет вундеркинд стал первокурсником московского технического вуза и попал в Книгу рекордов Гиннеcса. Сейчас он живет в Канаде.

В интервью разным изданиям Савелий рассказывает о тех трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в детстве: о травле одноклассников и учителей, отсутствии друзей и других проблемах.