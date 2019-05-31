Речь идет о коробке с приданым для новорожденного.
В интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова рассказала, что на начало 2019 года при выписке из родильного дома подарок с вещами для малыша на сумму не менее 10 тысяч рублей новоиспеченные мамы получают только в шести регионах страны (в Москве, Ненецком АО, Якутии, Башкортостане, Тульской и Вологодской областях).
Хотя, согласно утвержденному правительством плану мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, акция «Подарок новорожденному» должна проводиться совместно с производителями детских товаров и руководителями регионов во всех регионах России.
В рамках этой акции при выписке из роддома каждой женщине должна предоставляться коробка новорожденного — набор с необходимыми предметами ухода за малышом (преимущественно российского производства),
— сказала Светлана Орлова в ходе интервью.
В 2018 году Минпроторг установил базовый гарантированный состав «подарочной коробки» и его минимальную стоимость — 10 тысяч рублей. Однако, определять фактический состав приданого для новорожденного и его максимальную стоимость в компетенции регионов.
Предполагается, что половину расходов на реализацию акции «Подарок новорожденному» возьмет на себя федеральный бюджет (не более 5 тысяч рублей), а оставшуюся часть — сами регионы.
К слову, в ноябре 2018 года на сайте столичной мэрии был опубликован текст постановления, согласно которому теперь подарочные наборы для новорожденных будут вручаться всем малышам вне зависимости от их прописки. Ранее презенты выдавались только тем семьям, где хотя бы один из родителей был прописан в Москве.