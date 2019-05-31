В России предложили обязать все роддома дарить подарки женщинам на выписку

Речь идет о коробке с приданым для новорожденного.

В интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова рассказала, что на начало 2019 года при выписке из родильного дома подарок с вещами для малыша на сумму не менее 10 тысяч рублей новоиспеченные мамы получают только в шести регионах страны (в Москве, Ненецком АО, Якутии, Башкортостане, Тульской и Вологодской областях).

Хотя, согласно утвержденному правительством плану мероприятий, направленных на поддержку семей с детьми, акция «Подарок новорожденному» должна проводиться совместно с производителями детских товаров и руководителями регионов во всех регионах России.

В рамках этой акции при выписке из роддома каждой женщине должна предоставляться коробка новорожденного — набор с необходимыми предметами ухода за малышом (преимущественно российского производства),

— сказала Светлана Орлова в ходе интервью.

В 2018 году Минпроторг установил базовый гарантированный состав «подарочной коробки» и его минимальную стоимость — 10 тысяч рублей. Однако, определять фактический состав приданого для новорожденного и его максимальную стоимость в компетенции регионов.

Предполагается, что половину расходов на реализацию акции «Подарок новорожденному» возьмет на себя федеральный бюджет (не более 5 тысяч рублей), а оставшуюся часть — сами регионы.