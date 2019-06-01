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Родителей призвали не выкладывать фото детей в соцсети 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
"Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно",
— говорится в сообщении ведомства в "ВКонтакте".
Отмечается, что одноклассники могут найти фотографии ребенка и использовать их для травли. Также в последнее время фиксируется множество сайтов, на которых педофилы публикуют фотографии детей, найденные в соцсетях, поясняет ведомство.
Роскомнадзор напоминает родителям, что ребенок имеет право на конфиденциальность, и невозможность выразить их сознательно не означает его согласие на подобные публикации.
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Дети , Роскомнадзор
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