Родителей призвали не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.

"Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно",

— говорится в сообщении ведомства в "ВКонтакте".

Отмечается, что одноклассники могут найти фотографии ребенка и использовать их для травли. Также в последнее время фиксируется множество сайтов, на которых педофилы публикуют фотографии детей, найденные в соцсетях, поясняет ведомство.

Роскомнадзор напоминает родителям, что ребенок имеет право на конфиденциальность, и невозможность выразить их сознательно не означает его согласие на подобные публикации.