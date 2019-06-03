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Названы главные опасности для детей на даче 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos
При поездках на дачу детей могут подстерегать всевозможные опасности. В департаменте здравоохранения напомнили родителям о главных нюансах, на которые необходимо обращать внимание во время отдыха с детьми за городом.
Главный врач детской больницы №9 им. Г. Сперанского, профессор Анатолий Корсунский рассказал о шести вещах, которые могут нанести вред здоровью ребенка.
  • орудия сельскохозяйственной техники (вилы, газонокосилки, грабли, тяпки, культиваторы, пилы);
  • электрощитки;
  • костры, мангалы и средства для розжига огня;
  • малогабаритные транспортные средства (мотоциклы, скутеры, мопеды);
  • открытые туалеты и колодцы;
  • сборные бассейны и декоративные пруды на участках.
Следует очень внимательно отнестись к этим вещам, чтобы уберечь ребенка от возможных травм.
Дети , Анатолий Корсунский
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