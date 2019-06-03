Названы главные опасности для детей на даче

При поездках на дачу детей могут подстерегать всевозможные опасности. В департаменте здравоохранения напомнили родителям о главных нюансах, на которые необходимо обращать внимание во время отдыха с детьми за городом.

орудия сельскохозяйственной техники (вилы, газонокосилки, грабли, тяпки, культиваторы, пилы);

электрощитки;

костры, мангалы и средства для розжига огня;

малогабаритные транспортные средства (мотоциклы, скутеры, мопеды);

открытые туалеты и колодцы;

сборные бассейны и декоративные пруды на участках. Главный врач детской больницы №9 им. Г. Сперанского, профессор Анатолий Корсунский рассказал о шести вещах, которые могут нанести вред здоровью ребенка.

Следует очень внимательно отнестись к этим вещам, чтобы уберечь ребенка от возможных травм.