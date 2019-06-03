Что такое чирлидинг и нужен ли он школьницам в России

Чирлидинг — от слов cheer (подбадривать) и leading (вести за собой) зародился в США в 1870-е годы, и примерно к середине 1950-х в США не было ни одной уважающей себя школы без местной девичьей команды по чирлидингу (и мальчишеской — по американскому футболу). Группа поддержки с большими помпонами в руках порой бывала более популярна в народе, чем сама футбольная команда, которую девушки поддерживали. Примером тому может служить история футбольного клуба "Далласские ковбои", чирлидерская группа которых в 1960-е приобрела культовый статус (чего не скажешь о мужчинах-футболистах, хотя девушки работали "забесплатно", а парни получали миллионные гонорары).

По мнению американских школьных психологов, занятия в группе по чирлидингу повышает социальные навыки школьницы, ее умение работать в команде и управлять своим телом. Однако в чирлидерши попадают не все школьницы, отбор довольно строг. Кроме того, чирлидинг по травматичности сравним с игрой в рэгби — на чирлидинг приходится 65% школьных спортивных травм в Америке.