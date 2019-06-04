Эксперты назвали самые безопасные и удобные детские коляски

Специалисты устроили настоящий краш-тест для первого детского транспорта. Вынесли его не все. Да что там, не все — по-настоящему крутых колясок вообще почти нет.

Пожалуй, ничего родители не выбирают так тщательно, как коляску для своего ребенка. И ведь здесь не получится, как в автосалоне, взять коляску на тест-драйв. А узнать, насколько она удобна и функциональна, какая у нее управляемость, и поместится ли в лифт, можно только на практике.

К сожалению, колясок, которые могут удовлетворить абсолютно все потребности требовательных родителей, практически нет. Это результаты исследования, которое провело Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT).

«Коляски с отличными показателями по маневренности могут быть не самыми удобными при хранении, а самые эргономичные коляски могут не пройти испытания на прочность»,

— объясняют исследователи.

К испытаниям эксперты привлекли родителей: как мам, так и пап. Они оценивали 38 популярных моделей, изготовленных 27 производителями. Коляски испытывали по 176 показателям, разделенным на четыре категории: ежедневное использование, эргономика, хранение и транспортировка, а также безопасность.

«В испытаниях удобства оценки родителей оказались жестче, чем оценки экспертов, — рассказали в Роскачестве. — Например, особенно это заметно на оценивании удобства сиденья. Родителям постоянно казалось, что ребенку в коляске неудобно и тесно».

При этом сами родители признались: они даже не представляли, из каких нюансов на самом деле состоит удобство. Например, были модели, в которых вроде бы все прекрасно, но… педаль тормоза сделана так, что царапает обувь взрослого. Для детской безопасности вроде неважно, но и приятного в прогулке с такой коляской мало.

1. Безопасно ли?

Это на самом деле главное требование к коляске. Если где-то в парке, вдали от дома от люльки отвалится колесо, что вы будете делать? Поэтому здесь исследователи придумали самые серьезные испытания. В рамках теста на выносливость коляски более, чем 200 километров «проехали» по неровной беговой дорожке с имитацией кочек и выбоин. Для достоверности в коляску положили не только манекен, но и полную корзину покупок — наши мамочки гуляют обычно через магазин. Затем эксперт проверили, не сможет ли коляска прищемить руки, ноги, пальцы, оценили надежность ремней безопасности, причем в усложненном формате: манекен копировал не просто ребенка, а непослушного непоседу. Ну и тормоза, которые уже упомянули выше. Поцарапанные туфли — это, конечно, мелочь, главное, чтобы работали, как положено.

Результаты испытаний У коляски Pali Aigo сломалась стойка соединения с шасси;

у Britax Holiday Double сломались ручки во время теста на нагрузку;

у Silver Cross Jet сломались шасси по ходу испытаний на стенде;

у Maclaren Techno XT сломались шасси;

у Maclaren Volo сломалась ручка;

у Diono Traverze сломалась стойка соединения с шасси;

при эксплуатации Mutsy Nio есть вероятность того, что пальчики ребенка застрянут между удерживающими деталями сиденья.

2. Удобно ли возить малыша?

По ровной асфальтовой дороге любой… неопытный родитель справится. А вы попробуйте прогуляться в парке поздней осенью и ранней весной, или же в городских дворах, где через один — тупик или бордюр.

Поэтому эксперты оценили, насколько коляска будет маневренной в разных условиях. Для этого родителям, участвующим в «тест-драйве» предложили три «полосы препятствий»: первую — с узкими углами и тупиками, вторую — с бордюрами (считайте, что вы перешли с коляской много дорог), и третью — с неровными поверхностями и шероховатым грунтом: наши любимые сады и парки. Кстати, проще всего большинство колясок справились с первым пунктом, а вот трава вызвала больше всего проблем.

«Перед покупкой обязательно задумывайтесь, что вам нужно: устойчивость, но большой размер и вес или легкость, грозящая неустойчивостью даже при аккуратных поворотах»,

— советуют в Роскачестве.

Результаты испытаний

— Маневренность коляски зависит ото того, где она должна ездить. Если приходится ходить по узким улицам, вам совсем не подойдут коляски Chicco OhLaLa, Graco Stadium Duo и Babyzen YOYO+. Массивная коляска Graco Stadium Duo не справляется с бордюрами, но удобна для тротуаров. А маленькая Chicco OhLaLa лучше всех преодолевает поребрики, но для тротуаров, наоборот, не очень хороша.

— Лучше всего для прогулок по траве подходят Bugaboo Cameleon3 Plus и Jane Rider. А идеальны для гравия Mutsy Evo, Jane Rider, Mutsy Nio и Peg Perego Booklet 50 S.

— В целом же лучшее впечатление от управления оставили коляски моделей Jane Muum, Joolz Day3 и Cybex Balios S, а худшее — Chicco OhLaLa и Babyzen YOYO+.

3. Удобно ли крохе?

Нам-то взрослым что: кати себе коляску и получай удовольствие от прогулки (особенно, если потом оценить результат на шагомере). А вот самому ребенку-то каково? Он же не может рассказать, удобно ли ему сидеть или лежать. Вот и приходится родителям снова брать ответственность за комфорт на себя.

Как пояснили в Роскачестве, в первую очередь оценивали сиденье — его форму, подкладку, угол наклона, высоту спинки. Проверяли, подойдет ли оно ребенку указанного возраста. Многим мамам знакома ситуация, когда вроде бы написано, что коляска подходит детям до трех лет, а у крохи уже в 2,5 года ноги по земле волочатся, а голова в капюшон упирается.

«В целом, хуже всего коляски показали себя в регулировке высоты подножки, — резюмировали эксперты. — С этой функцией производителям еще стоит поработать».

Результаты испытаний

— Настраивать сиденье и усаживать туда ребенка удобнее всего в колясках Chicco Miinimo 2 и Cybex Balios S.

— Настроить ремни проще всего было в колясках Bugaboo Cameleon3 Plus, Chicco Miinimo 2, Cybex Balios S, Mamas & Papas Urbo 2 и Mutsy Evo. При этом в колясках CBX Misu, Diono Traverze, Maclaren Techno XT и Maclaren Volo решить вопрос с ремнями крайне тяжело.

— Практически невозможно регулировать спинку у модели Phil&Teds Go, а проще всего это сделать в Chicco Liteway 3, Cybex Balios S, Mothercare Nanu и Uppababy Vista.

— Самой удобной именно для сидящего малыша и родители, и эксперты назвали коляску Stokke Xplory 6. Эксперты поставили также «отлично» коляске Cybex Balios S, а родители — модели Jane Muum.

4. Сложить и помыть?

Последний критерий, который проверяли эксперты, удобно ли сложить коляску, в том числе одной рукой (в другой пакеты или сам ребенок, да). Легко ли затащить ее в метро, или автобус, поднять по лестнице. А еще — легко ли отмыть от разных детских неожиданностей. Результаты этого эксперимента стали большой неожиданностью. Оказалось, в трех четвертях случаев коляски очень сложно почистить. А у 37 процентов из них вообще не снимаются чехлы.

Результаты испытаний

— Самая неудобная конструкция у колясок Silver Cross Jet, Babyzen YOYO+ и Mothercare Nanu.

— Проще всего собирать коляски Cybex (Eezy S и Eezy S Twist), Diono Traverze и Familidoo Air. Сложнее — сборка Bugaboo Cameleon3, Joolz Day3 и Peg Perego Booklet 50 S.

— В общественном транспорте будет неудобно с огромными Graco Stadium Duo (ее лучше вообще никуда не возить), Jane Rider и Uppababy Vista. А путешествовать с моделями Familidoo Air, Diono Traverze и Cybex Eezy S — одно удовольствие.

— Легче всего чистить коляски бренда Cybex (Balios S, Eezy S и Eezy S Twist) и коляску Bugaboo Cameleon3 Plus.