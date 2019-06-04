Названо число брошенных в роддомах детей

В России примерно три тысячи детей были оставлены матерями в перинатальных центрах в прошлом году. Об этом заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова , передает ТАСС.

По ее словам, в 2018 году 2889 младенцев были брошены при рождении. Кузнецова отметила, что число оставленных матерями детей снизилось на 22 процента, но осталось «достаточно серьезным».

Она добавила, что в прошлом году в федеральном банке данных состояло более 47 тысяч детей-сирот, что «почти на 20 процентов меньше, чем раньше». Кроме того, с 2016 по 2018 год на 15,6 процента снизилось число лишенных родительских прав россиян.