«Не знала, что сын выпал»

В начале июня в Сальске Ростовской области двое детей 2017 года рождения выпали из окна квартиры на пятом этаже: близнецы облокотились на москитную сетку и сорвались вниз. Оба остались живы, но сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Статистика ужасающая: с начала года в России из окон выпали более 100 детей, 15 из них погибли. В большинстве случаев виновата москитная сетка: ребенку кажется, что она прочная, как стекло, однако это лишь иллюзия безопасности. Кто виноват и что делать, разбиралось РИА Новости.

Не знала, что сын выпал

"Ребенок облокотился на москитную сетку, она не выдержала вес. Он упал с высоты седьмого этажа", — башкирские СМИ 2 июня сообщили о четырехлетнем мальчике, выпавшем из окна в Стерлитамаке. Малыш получил серьезные увечья: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные переломы. Сейчас мальчик в больнице, медики борются за его жизнь.

В День защиты детей, 1 июня, из окна квартиры на пятом этаже в Нерюнгри выпал пятилетний мальчик, он чудом остался жив. Ребенок вылетел вместе с москитной сеткой, на которую опирался. Очевидцы рассказали: мать в тот момент находилась в другой комнате и ни о чем не подозревала. Страшную новость ей сообщили соседи, они и вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

В Твери 2 июня произошло сразу два несчастных случая: из окна бани выпала девочка. Отец сам поставил двухлетнего ребенка на подоконник. В какой-то момент он отвлекся, дочка облокотилась на москитную сетку и полетела вниз. А в поселке Орша под Тверью мать не уследила за пятилетней дочерью: та залезла на кровать, с кровати перебралась на подоконник и выпала из открытого окна второго этажа. Дети госпитализированы с переломами.

"Никто не задумывается"

По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка в России, за 2018 год из окон с москитными сетками выпало 905 детей (60 процентов — до четырех лет): 123 ребенка погибли, 33 стали инвалидами. С начала 2019-го уже зафиксировано более сотни падений, более половины — дети до четырех лет.

"Падение из окна — неважно, с какого этажа — всегда сопровождается тяжелыми травмами. К нам привозят детей с ЧМТ, ушибами, переломами, повреждениями центральной нервной системы и внутренних органов. Все это может сделать ребенка инвалидом",

— рассказывает РИА Новости главный врач отделения травматологии Детской республиканской клинической больницы в Сыктывкаре Владимир Росин.

Лето — самая нелюбимая пора для него. Ведь ежегодно он наблюдает одну и ту же картину: резко возрастает число случаев, когда дети падают с высоты. В "рейтинге" у врача кататравмы уверенно занимают третье место после бытовых травм и ДТП.

"Мы беседуем с родителями, пытаемся понять, что же случилось? А они лишь пожимают плечами — либо не заметили, как ребенок залез на окно, либо не думали, что москитная сетка настолько непрочная и не способна выдержать вес ребенка",

— говорит медик.

За годы работы Росин отметил и другую закономерность: нередко в погоне за дешевизной молодые родители покупают самые бюджетные стеклопакеты без возможности проветривания в вертикальном режиме.

"Необязательно ведь открывать окно настежь, чтобы пустить свежий воздух. Но такие окна по-другому не работают. О фиксаторах, которые не позволят открыть окно более чем на несколько сантиметров, но тоже стоят денег, никто из родителей даже не задумывается",

— сетует врач.

Ежегодно сотрудники его отделения собирают пресс-конференции, где рассказывают о детских травмах. Подключают к разъяснительным беседам и волонтеров. Особо акцентируют внимание на случаях падения из-за москитных сеток. И несмотря ни на что, количество обращений не сокращается.

"Нельзя ставить мебель близко к окну — чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Падение происходит за секунду. Можно не успеть схватить малыша за руку. И никогда нельзя надеяться на сетку: она не защитит. Мы это проговариваем. И все бесполезно",

— недоумевает Росин.

"Куда смотрела мать"

По каждому несчастному случаю следователи проводят проверку. По данным правоохранительных органов, чаще всего родители оставляют детей без присмотра либо поручают это пожилым людям или подросткам.

В апреле прошлого года в Щелково из окна седьмого этажа выпал мальчик — разбился насмерть. В тот момент с ребенком находилась няня — не углядела. Мать была на улице и фактически стала свидетельницей гибели сына. Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности". По информации СМИ, в суде родители дали показания, что сиделка якобы специально открыла окно и выбросила ребенка из-за ревности. При этом договор с ней семья не оформила — женщина получала деньги в конверте. Суд приговорил няню к году и трем месяцам лишения свободы условно. Родителей к ответственности не привлекли.

Если в случившемся есть вина родителей, их могут привлечь к уголовной ответственности. Адвокат по делам несовершеннолетних Виктория Данильченко в комментарии РИА Новости отметила, что родители попадают под действие УК, только когда ребенок погиб либо получил тяжелые травмы. Максимальное наказание по статье "Причинение смерти по неосторожности" — два года лишения свободы, а по статье

"Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" — арест сроком до полугода. Однако даже если исход трагический, родители крайне редко получают реальный срок. Чаще наказанием определяют штраф или исправительные работы — в зависимости от обстоятельств дела, объясняет Данильченко.

В Сети мнения на этот счет разделились. Есть те, кто считает, что во всем винить родителей нельзя — дескать, уследить за ребенком не всегда возможно. И приводят конкретный пример. В середине мая из окна дома в Ставрополе, облокотившись на москитную сетку, выпал восьмилетний мальчик. От полученных травм он скончался. Незнакомые люди стали оставлять в соцсетях нелестные отзывы в адрес матери малыша. Но на ее защиту встали очевидцы.

"Очень прошу проявить сострадание и не набрасываться с упреками на семью пострадавшего, мама была с ним рядом — это роковая случайность, смертельная секунда",

— написала одна знакомая.

Другие же уверены, что вина за гибель детей полностью лежит на родителях, поэтому нужно ужесточать наказание за причинение смерти по неосторожности. "Сезон "падающих малышей" открыт.

Сетка даже кошку не выдерживает! Куда смотрела мать? Пора вводить ответственность на законодательном уровне, чтоб родители попадали под статью УК. Это нормально, что ребенок тянется к москитной сетке, а мама этого не видит?" — не сдерживают эмоции комментирующие.

"Снял все ручки"

В экспертном сообществе неоднократно поднимали проблему выпадения детей из окон и озвучивали разные идеи по предотвращению подобных трагедий. На пресс-конференции в конце мая Леонид Рошаль , президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы, предложил выдавать родителям новорожденных наборы с ограничителями для окон и специальные информационные материалы, а также разработать "навигацию по безопасному детству".

В свою очередь, детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила РИА Новости о намерении в ближайшее время рассмотреть лучшие практики по безопасности детства в регионах и тиражировать их на федеральном уровне. Так, в Тюмени запустили проект "Безопасность детства": опытные родители приходят в гости и делятся советами с молодыми о том, как обустроить быт с точки зрения безопасности. Они показывают, где скользкий пол, где острые углы, о которые могут удариться дети. Особое внимание на "лекциях" уделяют окнам, рекомендуя сразу же установить блокираторы.

Впрочем, многие родители и сами понимают, что одной бдительности недостаточно, и все больше интересуются вопросами детской безопасности. Спрос порождает предложение: предприниматели предлагают установить специальные "антикошки" — небольшие решетки, способные выдержать вес домашнего питомца или маленького ребенка. Подобные приспособления мастера делают вручную по индивидуальному заказу.

У Юрия Пустового из Курска несколько лет назад родился сын. Однажды отец увидел, как ребенок вскарабкался на подоконник, пока мать мыла окна, и едва не упал вниз. А семья живет на девятом этаже. "Первое, что сделал, — снял все оконные ручки. Но это не выход из ситуации, потому как летом в квартире невыносимо душно. Тогда стал искать адекватное решение проблемы и своими руками смастерил прочную решетку, которая крепится на оконную раму, а не на проем. Такая выдерживает до 150 килограммов", — делится подробностями Пустовой с корреспондентом РИА Новости.

Свое изобретение он запатентовал и открыл бизнес по продаже таких решеток. В копилке у предпринимателя уже есть несколько историй, когда это приспособление спасло жизнь, причем не только детям, но и взрослым. Однако некоторые родители от его идеи отмахнулись: сами, мол, выросли с открытыми окнами и видели мир без решеток, а значит, и дети тоже пусть так растут.