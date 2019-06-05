Мамин опыт: меня раздражает старший ребёнок

Увы, нельзя сказать, что все мы любим всех своих детей одинаково. От старших и требуем больше, и ждём большего, и злимся сильнее. А зачастую раздражаемся по пустякам…

Совсем недавно я поймала себя на мысли, что меня слишком часто раздражает старший ребенок. То он не так говорит — слишком громко или слишком тихо. То не может нормально выразить свою мысль, и дома столько работы, и нет уже терпения стоять и слушать эту бесконечную фразу. То не так одевается, не так дружит, дома мало помогает, с сестрой играет шумно и до первых слёз. И даже обниматься лезет в момент, когда мне этого совсем не надо. Внутреннее раздражение росло, видимо, давно, но я этого не замечала.

И вдруг как обухом по голове ударила мысль — я же в большинстве случаев на него только рычу, ругаюсь и кричу. А ведь он хороший… И люблю я его безумно… Когда его рядом нет…

Пытаясь оправдать себя, я полезла в интернет. И оправдала — форумы пестрят от фраз таких же раздражённых родителей:

«С появлением младшего сына меня периодически стал очень раздражать старший. То есть не что-то одно конкретное раздражает, а просто бывают такие моменты, когда меня в нем бесит буквально все: неуклюжая походка как-то семеня, его хулиганство, топот, беготня, непослушание и капризы»…

«…меня раздражает, когда он ко мне лезет с какими-нибудь "глупостями", я выслушиваю его терпеливо, но внутри раздражаюсь,. А раньше как мы занимались, читали, играли, время проводили вместе, и все в радость, все в охотку».

«…В последнее время старшая дочка стала раздражать. Постоянно ругаю ее, не шуми, не кричи, не топай. У меня какой-то страх что она причинит вред маленькому».

Но это же ненормально? И можно ли с этим справиться? С этими вопросами я обратилась к психологу ведущей детско-родительских групп «Родители и дети» Евлалии Просветовой:

«Как правило, это происходит в тех ситуациях, когда у мамы накопилось раздражение, усталость и часто это связано с рождением младшего ребёнка. Мама много тратит сил на младенца, ресурсов, чтобы заботиться ещё и о себе. недостаточно, она устаёт и истощается. При этом она рассчитывает, что старший ребёнок будет ей поддержкой и опорой, станет помогать ей, вести себя адекватно и не будет требовать внимания. И часто это не происходит, потому что старший ребёнок тоже ещё ребёнок, довольно маленький. Нуждается в мамином внимании и не может вести себя как взрослый.

Какой тут выход: В те моменты, когда раздражаешься, задать себе вопрос, что именно сейчас не так? Проанализировать и попробовать эти ситуации предусмотреть заранее. Как правило, раздражение возникает в одних и тех же случаях.

Заботиться о себе, не забывать следить за собой. Маме должно быть удобно, она должна расслабляться.

Не нагружайте себя большим количеством дел. Если ребёнок уже большой, можно объяснить ему, когда вас что-то раздражает и попросить его не подходить к вам в это время, не трогать что-то и т.д.

Обязательно уделять внимание старшему, когда на это есть силы. Пусть пятнадцать минут в день, но лично ему. Кстати, очень поможет составленный заранее график».

Итак, раздражаться на старшего — нормально. А вот оставлять это как есть — нет! И если вы задумались о своем раздражении, это уже половина победы. Я уже работаю над собой, а вы?